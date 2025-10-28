Předplatné

Hradecké tyčky a vítězný gól z videa. Teď sbíráme body těžce, ulevil si bek Komety Zábranský

Michal Koštuřík
Tipsport extraliga
U videa se rozhodl extraligový nervák mezi Kometou a Mountfieldem HK (1:2). Rozhodčí v 55. minutě při zhlédnutí záznamu odhalili, že puk po Jerglově objetí branky skončil za čárou po odrazu od brusle bránícího borce. Díky tomu „ukradli“ hosté z brněnského ledu všechny body. Čtyřem trefeným tyčkám navzdory. „Viděl jsem, že to bylo za brankovou čárou, ruce šly automaticky nahoru. Ale nevěděl jsem, jestli celým objemem a jak rozhodčí rozhodnou,“ líčil Aleš Jergl.

Pamatujete si na první vzájemný střet v této sezoně? Kometa v září šokovala Východočechy pětigólovým obratem ve třetí třetině. Navíc na jejich ledě. Teď jí to soupeř vrátil nevšedním vítězným zásahem. Jako předvoj posloužila McCormackova skrytá střela od modré v přesilovce. „V půlce zápasu se to začalo lámat. Chyběla mi větší dravost do brankáře, frekvence střelby. Na můj vkus moc nedostáváme puky do brankoviště,“ řekl brněnský kouč Kamil Pokorný.   

Skoro tři minuty hráli domácí power play. Posledních šestnáct sekund dokonce v šesti proti čtyřem po Vukojevičově vyhození puku mimo hrací plochu. Během té doby ustáli tři střely na opuštěnou klec. Z vynikající pozice minul Radovan Pavlík a také Jergl, jenž napálil tyčku.

„To už je asi podruhé nebo potřetí, co jsem netrefil prázdnou bránu. Teď jsem dal tyčku. Doufám, že příště to tam spadne,“ pousmál se druhý jmenovaný, jenž odehrál jubilejní 500. utkání v nejvyšší soutěži.  Stejně jako obránce protivníka Tomáš Bartejs, který obdržel pamětní zarámovaný dres. „Určitě si to budu pamatovat,“ předpokládal zkušený útočník vítězů.  

Hradečtí si prostě museli výhru vydřít a strachovat se o ni až do úplného konce. „V první třetině jsme nehráli vůbec dobře,“ vyprávěl Jergl. „Pak jsme si řekli, že musíme hrát hokej, který nás zdobí a jakým se chceme prezentovat v extralize. V pátek na to musíme navázat,“ nabádal po dramatu, který přinesl i předčasné ukončení druhé třetiny kvůli vypadlému plexisklu u střídačky.

Tři minuty se dohrávaly po pauze a hned na ně navázala třetí část. V ní Martincova parta rozhodla o svém šestém venkovním triumfu v řadě. „Nevím, čím to je. Jestli jsme míň nervózní než před domácím publikem,“ krčil rameny Jergl.

Flek ze zlosti mlátil hokejkou

Hostům nakonec nevadilo, že čtyři jejich pokusy (McCormack 2, Jergl, Kohout) skončily na tyčích. „Kavan si to dobře postavil,“ reagoval autor vítězné branky. V dalších šancích byl překážkou brněnský omaskovaný mladík. „Výborně nás podržel,“ uznal Libor Zábranský, jediný střelec mistra. Obránce na konci první třetiny skvělou střelou dohrál útočnou akci celé pětky. „Šimon (Stránský) mě skvěle našel,“ ocenil nahrávače. „Pro mě jsou důležité týmové body. Ty teď sbíráme hůř,“ dodal.

Těžce to nesl zejména kapitán Jakub Flek, jenž v rozčílení mlátil hokejkou do ledu. „Je dobře, že tam jsou emoce. Každému na tom záleží. Jednou je člověk nahoře, jindy trošku níž. Musíme se oklepat, v pátek máme znovu možnost,“ zmínil Zábranský nadcházející duel v Plzni. „Je dobře, že jdou zápasy tak rychle po sobě. Mně to vyhovuje,“ přiznal.

Kometě se do sestavy vrátil centr Lukáš Cingel, jenž se dostal do slovenské lajny k Andreji Kollárovi s Kristiánem Pospíšilem. V elitní letce nastoupil na jeho bývalé pozici Tomáš Zohorna. Ani jedna silná formace se ale proti oslabené defenzivě Mountfieldu (chyběli beci Kalina, Mudrák, Pavelka a Pláněk) v koncovce neprosadila.

„Po nepovedené první třetině jsme šli za vítězstvím trošku víc,“ mínil hradecký asistent Petr Koukal. „Situace přehráváme a na tak dobře bránící mužstvo, jako je Hradec, je to málo. Musíme přidat na důrazu a být odolnější. Do repre pauzy chceme jít trošku v klidu,“ připojil jeho protějšek Pokorný.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Třinec181231259:3643
2Plzeň18913539:3132
3Brno191002751:4932
4Pardubice19822753:4530
5Liberec19903747:4730
6Olomouc19911844:4530
7Č. Budějovice19910957:5129
8Vítkovice18732653:4829
9Mountfield18740747:4229
10K. Vary19812848:5128
11Sparta19721953:5126
12Kladno19524843:5523
13M. Boleslav195211138:4920
14Litvínov193111430:6212
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

