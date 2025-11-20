ONLINE: První start Subbana za Pardubice proti Varům. Třinec vede ve Vítkovicích
Celkem tři předehrávané zápasy 24. kola nabízí hokejová Tipsport extraliga. Třinec se na ledě Vítkovic pokouší ukončit sérii čtyř porážek a upevnit si vedení v soutěži. Na druhé místo se mohou posunout Pardubice, za které poprvé nastoupí brankář Malcolm Subban. Východočeši čelí Karlovým Varům. Šestá Plzeň se střetává s beznadějně posledním Litvínovem. ONLINE přenosy všech duelů sledujte na iSportu.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Třinec
|22
|12
|3
|1
|6
|68:53
|43
|2
Mountfield
|22
|11
|4
|0
|7
|64:45
|41
|3
Sparta
|25
|11
|3
|1
|10
|73:64
|40
|4
Pardubice
|22
|11
|2
|2
|7
|69:51
|39
|5
Brno
|22
|11
|1
|3
|7
|62:59
|38
|6
Plzeň
|22
|10
|2
|3
|7
|52:45
|37
|7
Liberec
|24
|11
|0
|4
|9
|59:58
|37
|8
Vítkovice
|23
|9
|3
|2
|9
|63:62
|35
|9
Č. Budějovice
|23
|10
|1
|2
|10
|67:64
|34
|10
Olomouc
|24
|10
|1
|1
|12
|52:66
|33
|11
K. Vary
|22
|9
|1
|2
|10
|55:61
|31
|12
M. Boleslav
|23
|8
|2
|1
|12
|47:54
|29
|13
Kladno
|23
|7
|2
|4
|10
|57:69
|29
|14
Litvínov
|23
|3
|2
|1
|17
|37:74
|14
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž