Šlégr musí skončit u reprezentace, když přebere Litvínov. Třinecký průšvih

Zimák ŽIVĚ: Šlégr musí skončit u repre, když přebere Litvínov. Sparta v čele, třinecký průšvih
Sparťané Jakub Krejčík a Mark Pysyk oslavují gól
Další domácí porážku Kladna sledoval Jaromír Jágr pouze ze skyboxu
Karlovarský útočník Jiří Černoch slaví gól
Třinecký gólman Marek Mazanec inkasuje branku
Skleslé pohledy na kladenské střídačce od sportovního ředitele Tomáše Plekance a trenéra Davida Čermáka
Litvínovští hokejisté se radují z gólu
Švédský gólman Oscar Dansk v kladenské brance
Tipsport extraliga
 Z krize Sparty při vstupu do sezony je pohádka podle Jaroslava Nedvěda. Nový trenér vynesl Pražany na první místo extraligy, tudíž neunikli ani rozboru expertů v rámci živého vysílání podcastu Zimák. Výměna stráží na čele tabulky jde ruku v ruce s drsným úpadkem Třince, který současnou depresi o šesti porážkách v řadě prohloubil na ledě posledního Litvínova. Tam se řeší změna majitele.

Co by znamenal vstup Jiřího Šlégra do klubu pro reprezentaci, kde zastává roli generálního manažera? I to probrali bývalý hokejista Jaroslav Bednář s redaktory iSportu Patrikem Czepiecem, Pavlem Bártou a Filipem Ardonem.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta2713311084:6846
2Třinec241231872:6143
3Pardubice241222875:5542
4Mountfield241140967:5241
5Brno241213868:6341
6Vítkovice251132969:6641
7Plzeň241123860:4940
8Liberec251204962:6040
9Č. Budějovice2510321073:6838
10K. Vary2410121159:6734
11Olomouc2510121253:6834
12M. Boleslav259221252:5933
13Kladno257241261:8029
14Litvínov254211844:8317
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

