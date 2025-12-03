Předplatné

ONLINE: Trápící se Vítkovice prohrávají s Olomoucí, Třinec - Hradec 2:0

Radost hokejistů Olomouce
Radost hokejistů OlomouceZdroj: ČTK / Ožana Jaroslav
Souboj o puk v duelu Třince s Hradcem
Hráči Třince se radují z gólu
Ondřej Najman z Olomouce napadá rozehrávku Dominika Hrachoviny
Vítkovice, které se aktuálně topí v krizi, hrají na svém ledě v předehrávce 47. kola Tipsport extraligy s Olomoucí. Svěřenci Václava Varadi v posledních třech střetnutích padli v řadě, a to s celkovým skóre 1:14. Třinec v rámci dohrávky 7. kola bojuje proti Hradci Králové a chce odčinit nedělní porážku se Spartou. Oba zápasy české nejvyšší hokejové soutěže sledujte ONLINE na webu iSport.

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3014411189:7351
2Liberec281405972:6647
3Pardubice271323981:6246
4Třinec2713311079:6746
5Plzeň271233969:5145
6Mountfield2712411072:5845
7Brno2713131075:7444
8K. Vary2713121167:7043
9Č. Budějovice2811321280:7841
10Vítkovice2811321270:8041
11Olomouc2812121358:7440
12Kladno289341271:8137
13M. Boleslav289321456:6835
14Litvínov285221952:8921
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

