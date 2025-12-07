ONLINE: Sparta smetla Vary 6:1 a dál vede. Olomouc - Kladno 3:1. Červenka dal hattrick!
Hokejisté Sparty ve 30. kole Tipsport extraligy doma vyhráli vysoko 6:1 nad Karlovými Vary a dál drží vedení v tabulce. Roman Červenka pomohl Pardubicím třemi góly a asistencí k výhře 6:3 v Českých Budějovicích a dostal se do čela bodování. Poslední Litvínov zaskočil rozjetý Liberec, který padl 2:3. Vítkovice porazily mistrovskou Kometu 4:3. Kladno startuje v Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.
České Budějovice - Pardubice 3:6
Východočeši si připsali třetí výhru v posledních čtyřech zápasech. Hrdinou utkání se stal útočník Roman Červenka, který k hattricku přidal asistenci. Tři kanadské body posbírali Lukáš Sedlák a Jan Košťálek.
Litvínov - Liberec 3:2
Verva proti rozjetým Bílým Tygrům zabrala po dvou porážkách. Vítězný gól zařídil necelé tři minuty před koncem utkání kapitán Matúš Sukeľ. Pro chemiky je Liberec oblíbeným soupeřem, přehráli ho už potřetí v sezoně.
Mountfield HK - Plzeň 5:4
Hradečtí hokejisté i potřetí v sezoně vyšli vítězně ze souboje se Západočechy. V atraktivní přestřelce domácí vedli 2:1, posléze naopak prohrávali 2:4, ale díky dvěma brankám obránce T.J. Melancona otočili skóre na 5:4. Plzeň si připsala třetí porážku za sebou.
Třinec - Mladá Boleslav 5:2
Oceláři prohrávali po první třetině 1:2. Vítěznou trefu vstřelil sekundu před druhou sirénou devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa, který je v nominaci na mistrovství světa juniorů. Středočeský klub nebodoval ve čtvrtém utkání za sebou.
Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Sparta
|32
|15
|4
|1
|12
|96:77
|54
|2
Pardubice
|29
|15
|2
|3
|9
|92:67
|52
|3
Třinec
|30
|15
|3
|1
|11
|93:75
|52
|4
Mountfield
|30
|13
|5
|1
|11
|81:70
|50
|5
Liberec
|30
|15
|0
|5
|10
|79:72
|50
|6
Brno
|29
|14
|1
|3
|11
|81:79
|47
|7
Vítkovice
|31
|13
|3
|2
|13
|80:90
|47
|8
Plzeň
|29
|12
|3
|4
|10
|75:59
|46
|9
K. Vary
|29
|14
|1
|2
|12
|72:78
|46
|10
Č. Budějovice
|30
|11
|4
|2
|13
|86:86
|43
|11
Olomouc
|30
|13
|1
|2
|14
|65:79
|43
|12
Kladno
|29
|9
|3
|5
|12
|73:84
|38
|13
M. Boleslav
|30
|9
|3
|2
|16
|60:78
|35
|14
Litvínov
|30
|6
|2
|2
|20
|57:96
|24
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž