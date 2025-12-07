ONLINE: Sparta smetla Vary 6:1 a dál vede. Olomouc - Kladno 3:1. Červenka dal hattrick!

Předplatné

Tipsport extraliga
Hokejisté Sparty ve 30. kole Tipsport extraligy doma vyhráli vysoko 6:1 nad Karlovými Vary a dál drží vedení v tabulce. Roman Červenka pomohl Pardubicím třemi góly a asistencí k výhře 6:3 v Českých Budějovicích a dostal se do čela bodování. Poslední Litvínov zaskočil rozjetý Liberec, který padl 2:3. Vítkovice porazily mistrovskou Kometu 4:3. Kladno startuje v Olomouci. ONLINE přenosy z utkání sledujte na iSportu.

České Budějovice - Pardubice 3:6

Východočeši si připsali třetí výhru v posledních čtyřech zápasech. Hrdinou utkání se stal útočník Roman Červenka, který k hattricku přidal asistenci. Tři kanadské body posbírali Lukáš Sedlák a Jan Košťálek.

Litvínov - Liberec 3:2

Verva proti rozjetým Bílým Tygrům zabrala po dvou porážkách. Vítězný gól zařídil necelé tři minuty před koncem utkání kapitán Matúš Sukeľ. Pro chemiky je Liberec oblíbeným soupeřem, přehráli ho už potřetí v sezoně.

Mountfield HK - Plzeň 5:4

Hradečtí hokejisté i potřetí v sezoně vyšli vítězně ze souboje se Západočechy. V atraktivní přestřelce domácí vedli 2:1, posléze naopak prohrávali 2:4, ale díky dvěma brankám obránce T.J. Melancona otočili skóre na 5:4. Plzeň si připsala třetí porážku za sebou.

Třinec - Mladá Boleslav 5:2

Oceláři prohrávali po první třetině 1:2. Vítěznou trefu vstřelil sekundu před druhou sirénou devatenáctiletý útočník Matěj Kubiesa, který je v nominaci na mistrovství světa juniorů. Středočeský klub nebodoval ve čtvrtém utkání za sebou.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Pardubice291523992:6752
3Třinec3015311193:7552
4Mountfield3013511181:7050
5Liberec3015051079:7250
6Brno2914131181:7947
7Vítkovice3113321380:9047
8Plzeň2912341075:5946
9K. Vary2914121272:7846
10Č. Budějovice3011421386:8643
11Olomouc3013121465:7943
12Kladno299351273:8438
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

