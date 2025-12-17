Předplatné

ONLINE: Hradec opět skóroval v Třinci, Vítkovice - Plzeň 0:1. Dynamo vede nad Hanáky

Hradecký Jakub Pour a třinecký Marian Adámek
Hradecký Jakub Pour a třinecký Marian AdámekZdroj: ČTK / Vladimír Pryček
Třinecký brankář Ondřej Kacetl inkasuje v utkání proti Hrasci Králové, a to od Radovana Pavlíka
Hradečtí hokejisté se radují z gólu v utkání proti Třinci
Třinecký brankář Ondřej Kacetl inkasuje v utkání proti Hrasci Králové, a to od Radovana Pavlíka
Marian Adámek z Třince a hradecký Martin Pláněk
Connor Bunnaman z Hradce Králové proti Patriku Kochovi z Třince
Plzeňský brankář Jan Růžička v akci v utkání proti Vítkovicím
Plzeňský Stuart Percy a vítkovický František Řehák
13
Fotogalerie
iSport.cz
Tipsport extraliga
Začít diskusi (0)

Hokejová extraliga může mít nového lídra. Pardubice i Třinec ztrácejí na vedoucí Spartu pouze dva body. Východočeši vítají na svém ledě Olomouc, Třinec vyzývá Hradec Králové. Vítkovice chtějí prodloužit vítěznou sérii, k tomu ale musí porazit Plzeň. Družina Josefa Jandače naopak padla třikrát v řadě. Všechny zápasy české nejvyšší soutěže nůžete sledovat ONLINE na iSportu.

Tipsport Extraliga - Základní část - Tipsport Extraliga 2025/2026

LIVE 2. třetina
12Tipsport4,43,61,8Detail
LIVE přestávka
01Tipsport5,241,65Detail
LIVE 1. třetina
20Tipsport1,071325Detail

#TýmZVVPPPPSkóreB
1Sparta3215411296:7754
2Pardubice291523992:6752
3Třinec3015311193:7552
4Mountfield3013511181:7050
5Liberec3015051079:7250
6Brno2914131181:7947
7Vítkovice3113321380:9047
8Plzeň2912341075:5946
9K. Vary2914121272:7846
10Olomouc3114121469:8046
11Č. Budějovice3011421386:8643
12Kladno309351374:8838
13M. Boleslav309321660:7835
14Litvínov306222057:9624
  • Play-off
  • Předkolo Play-off
  • Baráž

 

Začít diskuzi

Hokej 2025

Česká hokejová reprezentace
Výsledky MS v hokeji 2025ZOH hokejReprezentace

Česká hokejová extraliga

Přestupy v Extralize ONLINE

NHL

Přestupy NHL

Hokej výsledky * Reprezentace

Doporučujeme

Články z jiných titulů