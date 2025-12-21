Hlava po prohře na Hané: Nechci být sprostý… Musíme věřit v zázrak. Kouč Petr bod bere
V předvánočním období se Olomouc rozjela. Z posledních osmi zápasů uklofla šest vítězství, třeba i proti silným Pardubicím. Tentokrát vyzrála na soupeře z opačného konce tabulky. Poslední Litvínov na Hané srdnatě bránil jednogólové vedení, jenže v závěru 59. minuty tlaku neodolal. Prodloužení pak rozsekl Ondřej Matýs. „S bodem nakonec spokojenost. Zase jsme něco ukrojili a budeme ukrajovat dál. Šedesát bodů je ještě ve hře,“ připomněl kouč Vervy Jakub Petr po porážce 3:4.
Do tíživé situace spadla tradiční hokejová bašta už zkraje extraligy, vždyť z úvodních šestnácti utkání vyhrála jen dvě. Katastrofální výsledky odnesl kouč Michal Broš, na jehož místo povýšil z pozice asistenta Jakub Petr. I pod jeho vedením body dlouho nepřicházely, nyní jsou ale Severočeši v jejich sběru daleko pilnější.
Z uplynulých osmi zápasů vyhráli čtyři. Doma smetli Kometu 6:2 a shodně 3:2 zdolali Liberec se Spartou. Málem si vyšlápli i na Olomouc, jenže o další tříbodovou radost je připravil gól Silvestera Kuska v čase 58:56. Poté, co brankář Pavel Čajan neudržel nahození Renarse Krastenbergse, dorážel slovenský centr v souladu s pravidly bruslí.
„Potřebujeme dostávat puky do brány. Šťastně se to odrazilo a zaplaťpánbůh za to. Byl jsem si jistý, že jsem neudělal nic špatně, jen se to ode mě odrazilo,“ líčil Kusko, na jehož trefu navázal v prodloužení Ondřej Matýs.
„Nechci být sprostý, ale my jsme v situaci, kdy se nám tohle stávat nemůže. Devatenáct minut tam nějakým způsobem obětujeme všechno a pak se stejně ukázalo, že musíme hrát až do konce. Bohužel jsme dostali gól a dopadlo to takhle,“ pokrčil rameny útočník Nicolas Hlava.
Nic naplat, Litvínov zkrátka dva body ztratil, přestože Olomouc byla povětšinu duelu aktivnější. Na první třízápasovou sérii výher si tak Petrův mančaft musí počkat. „Asi každý čeká, že začnu mluvit hlavně o poslední minutě, ale v zápase nám chyběl pohyb, který jsme měli v pátek a předtím i v utkání s Libercem. Olomouc byla důraznější. Většinu zápasu jsme sice vedli, ale nebyli jsme lepším týmem,“ uznal hostující trenér.
„Stalo se, co se stalo, ale Olomouc to objektivně mohla ještě po zkoumání gólu v poslední minutě překlopit na svou stranu. My sice potom taky, ale musíme být pokorní. Remízu po šedesáti minutách bereme,“ doplnil litvínovský kouč.
Dvacet zápasů před koncem základní části Litvínov zůstává na chvostu s desetibodovým mankem na Mladou Boleslav a Kladno. „My už musíme jít do každého zápasu s tím, že je to pro nás takové malé play off. A když to tak řeknu, prostě věřit v zázrak. Musíme být válečníci a bojovníci až do konce,“ burcoval Hlava.
|#
|Tým
|Z
|V
|VP
|PP
|P
|Skóre
|B
|1
Pardubice
|31
|16
|2
|4
|9
|98:73
|56
|2
Mountfield
|33
|15
|5
|1
|12
|89:77
|56
|3
Sparta
|34
|15
|4
|1
|14
|101:86
|54
|4
Třinec
|33
|15
|4
|1
|13
|97:82
|54
|5
Liberec
|32
|16
|0
|5
|11
|84:76
|53
|6
K. Vary
|31
|16
|1
|2
|12
|79:79
|52
|7
Plzeň
|32
|13
|3
|5
|11
|80:64
|50
|8
Brno
|31
|15
|1
|3
|12
|85:82
|50
|9
Olomouc
|33
|14
|3
|2
|14
|78:87
|50
|10
Vítkovice
|34
|14
|3
|2
|15
|88:98
|50
|11
Č. Budějovice
|32
|13
|4
|2
|13
|90:88
|49
|12
Kladno
|32
|9
|3
|5
|15
|77:95
|38
|13
M. Boleslav
|32
|10
|3
|2
|17
|62:82
|38
|14
Litvínov
|32
|7
|2
|3
|20
|63:102
|28
- Play-off
- Předkolo Play-off
- Baráž