TOP 10 trenérů sezony: schovaný odborník i šampion, vítěz překvapí | iSport.cz

Podle deníku Sport se nejúspěšnějším českým trenérem sezony 2018/19 stal Pavel Gross z Mannheimu (uprostřed), ve špičce se však umístil i reprezentační kouč Miloš Říha, nebo extraligový šampión Václav Varaďa z Třince • FOTO: koláž iSport.cz Uplynulá hokejová sezona je již dávnou minulostí. Finální tečkou za ročníkem 2018/19 tak přirozeně bývá hodnocení nejúspěšnějších českých trenérů, iSport.cz seřadil 10 nejlepších tuzemských koučů. Vítěz vás možná trochu zaskočí, ale zaslouženě se jim stal Pavel Gross, vůdce střídačky německého Adleru Mannheim. Mezi trenérskou špičku se zařadil i fanoušky oblíbený reprezentační lídr Miloš Říha, extraligový šampión Václav Varaďa, nebo olomoucký odborník Zdeněk Moták. Video k článku Redaktor Sportu hodnotí Říhovu hrozbu konce: Co za tím mohlo být? VŠECHNA VIDEA ZDE

10. Martin Pešout Martin Pešout na střídačce Karlových Varů • Foto Jaroslav Legner (Sport) Věk: 52 let HC Energie Karlovy Vary Cíl měl jasný: udržet nováčka v nejvyšším patře tuzemského hokeje. Jako manažer si postavil kádr, jako trenér s ním pak úkol splnil. Rozpočet přitom neměl kdovíjaký. Musel se držet, nemohl mít, na koho si ukázal. Do Vánoc trénuje jen útok. „Když nedáte gól, nevyhrajete. To je základ,“ říká. Soupeři ho chválili, jak pohledný hokej s papírově průměrným týmem hraje. I přes výsledkový a herní propad v závěru sezony se Energii podařilo vyhnout baráži. Odvedl dobrou práci.

9. Ladislav Čihák Ladislav Čihák se na plzeňské střídačce vypracoval až na hlavního trenéra • Foto Barbora Reichová (Sport) Věk: 37 let HC Škoda Plzeň Čtyři roky nabíral vědomosti a zkušenosti na střídačce plzeňského áčka v roli asistenta. Leckdo se obával, jak trenérský extraligový benjamínek zvládne první sezony už jako hlavní kouč. Čihák ale obstál na výbornou. Zvládl srovnat silný tým v čele s duem Kovář-Gulaš. Dovedl ho do elitní čtyřky Ligy mistrů a náročným play off až do semifinále extraligy, kde byl jediný zápas od vyřazení později mistrovského Třince. V mezním sedmém utkání ale vyhráli Oceláři. I tak má před sebou trenér Plzně světlou budoucnost.

8. Robert Svoboda Zlínský trenér Robert Svoboda na střídačce • Foto Pavel Mazáč / Sport Věk: 51 let PSG Berani Zlín Nerad se prodává, nechtěl mluvit o své práci, před mediální pozorností se spíš schovával. A právě tohle mu možná podřízlo ve Zlíně větev, protože na lavičku teď přichází jméno, Antonín Stavjaňa. On se stěhuje zpátky k mládeži. Protože by udělal něco špatně? Právě, že vůbec ne. Tým, kde každý rok vyletí někdo, kdo si prošel Prostějovem nebo Přerovem, pod ním šlapal, dostal se do play off. Skončil nad Spartou, která měla minimálně pětkrát takový rozpočet. Zlínu může chybět.

7. Josef Jandač Josef Jandač na jednom z tréninků svého Magnitogorsku na soustředění v německém Ga-Pa • Foto Barbora Reichová (Sport) Věk: 50 let Mettalurg Magnitogorsk (KHL) Organizace, kde vládne pevnou rukou boss Veličkin, je na trenéry hodně přísná. Pokud věci drhnou, není problém ho odpálit, hned. Jandač zůstal v Rusku celý rok, což je vždycky úspěch. Čekalo se, že Magnitka dojde dál než jenom do čtvrtfinále, ale český trenér v klubu pokračuje. Tenhle vzkaz se dá brát jako důkaz, že jeho práce dává Veličkinovi smysl a chce vidět, kam se tým pod pedantem, který klade důraz na detaily, posune. Je jediným Čechem, který vede tým KHL. Říha se poučil a začne budovat, věří Jandač. Co řekl o MS či Pešánovi?

6. Tomáš Martinec Hradecký kouč Tomáš Martinec na střídačce během čtvrtfinále play off • Foto Pavel Mazac / Sport Věk: 45 let Mountfield Hradec Králové Na první pohled vypadá zakřiknutě, že toho moc nenamluví. To je ale jenom maska. Když ho pozorujete na tréninku, svoje svěřence sjede dost hlasitě, jakmile se mu něco nezdá. Je hodně náročný kouč. O hokeji si s vámi bude vykládat klidně hodiny. Jeho poker face zkrátka klame. A proč je v našem žebříčku? Jednoduchý důvod. Hradec pod jeho velením hrál nejpohlednější hokej v extralize. Vysoké napadání, hodně pohybu, hra na riziko. Jeho Mountfield chtěl vyhrát. Vždycky.

5. Zdeněk Moták Olomoucký trenér Zdeněk Moták pozvedl hanácký tým • Foto Barbora Reichová / Sport Věk: 55 let HC Olomouc Většinu trenérské kariéry někomu pomáhal. Ve Vítkovicích i ve Spartě v něm měli odborníka schovaného v ústraní, který ale dělá důležitou práci. Jak moc? To se ukázalo v Olomouci, kdy konečně dostal větší moc věci řídit podle svého. Zbyněk Irgl pod ním hrál tak, jako by mu bylo o deset let méně, hodně hráčů mělo životní sezonu, například Aleš Jergl. Navíc jste si definitivně mohli škrtnout řeči o olomoucké betonárce. Hokej týmu pod dozorem profesora Motáka bavil.

4. Filip Pešán Pešán má být za rok trenérem reprezentace. Popsal spolupráci s Říhou i Lenerem Věk: 41 let Bílí Tygři Liberec Dlouhodobě potvrzuje vysokou kvalitu. Za poslední čtyři roky dokázal Liberec dovést potřetí do extraligového finále. Potřetí také vyhrál základní část soutěže. Pod Ještědem zavedl systém práce, který funguje. Ve finále v přímém souboji prohrál s Třincem vedeným Varaďou, když nedokázal na soupeře najít účinnou zbraň. V šestém utkání série o zlato definitivně padl. Od nové sezony už na střídačce Tygrů stát nebude, byl jmenován šéftrenérem Českého hokeje. Pešán se stane trenérem reprezentace! Říha bude ještě rok pokračovat

3. Václav Varaďa Třinecký kouč Varaďa s mistrovským pohárem • Foto Pavel Mazac / Sport Věk: 43 let HC Oceláři Třinec Šampion! Našlapanou družinu zpod vysoké pece železáren dokázal dát do kupy, stmelit ji, vštípit jí svůj styl hry. Od svého startu trenérské kariéry udělal velký progres. Zklidnil se, nepanikaří. Stále se hokejově vzdělává, s manželkou psycholožkou pracuje na mentální stránce. V play off s Oceláři hrál účelný hokej a perfektně propracovanou obranou. Zaslouženě bral zlato a titul. Jediným minusem je juniorské mistrovství, které se Varaďovi jako hlavnímu kouči nepovedlo. Varaďa se u dvacítky přetrhne. Ale co když to nebude stačit?

2. Miloš Říha Miloš Říha (uprostřed) na střídačce národního týmu během utkání se Švédskem • Foto Barbora Reichova / Sport Věk: 60 let Česká hokejová reprezentace Má za sebou první ze dvou let své práce u národního týmu. A zvládl to. Ne každému byly pochuti jeho metody, tvrdý trénink a ostrý jazyk. Navzdory tomu dokázal tým dovést po třech rocích půstu na MS do zápasů o medaile. Cenný kov sice nezískal, přesto se stal u fanoušků velmi populární. Lidem se líbí jeho živelnost, zemitost. Reprezentace pod jeho taktovkou totiž předváděla nejlepší hokej za poslední léta. To mu nikdo neodpáře. Nabitý tým dokázal srovnat, dal mu volnost. Fungovalo to. Říha neskončí. Podpásovka, ale i motivace, říkají o „finské cestě“ experti