Rozzlobený Antoš o kauze Král: Jágrův postoj? Totální alibismus

Legendární hokejista je podle něj vzorem pro další hráče i fanoušky, ale zároveň také členem výkonného výboru hokejového svazu - tedy vlivným funkcionářem. „Já četl noviny naposledy v roce 1998. Vůbec zprávy nečtu, vůbec o tom nevím. Abych řekl pravdu, tak mě to vůbec nezajímá. To, že někdo něco napíše, nato už jsem si zvykl,“ prohlásil Jágr včera.

Podle Antoše by měl zastávat jasný postoj a ne alibisticky tvrdit, že ho to nezajímá. „Jeho slova vnímám jako totální alibismus! Chlap, kterému bude 50, by mohl v demokratické společnosti říct svůj názor. Ať už by byl jakýkoliv. A ať mi nikdo netvrdí, že člen výkonného výboru si nepřečetl, z čeho prezidenta svazu obviňují,“ píše Antoš.

Zároveň vyzývá Krále k ostoupení z funkce, ačkoliv je přesvědčený, že ho výkonný výbor ho neodvolá. „Ve výboru jsou všichni kamarádi a na druhé straně nikdo nemá chuť něco měnit. To už by dávno někdo vystoupil s prohlášením. Místo toho je jen ticho,“ popsal Antoš, jak vnímá rozložení sil v tuzemském hokejovém prostředí. Svolání výboru je podle něj zbytečné a označil ho za „hraní si s lidmi.“

Královo vysvětlení, že byl ke spolupráci nucen, a že byl ještě sám sledován, se Antošovi nepozdává. Podle něj se takto vymlouvá každý, kdo je z něčeho podobného obviněn. „Morální kvalita a předpoklady prezidenta svazu by měly být jiné než u trenéra někde v Horní Dolní. Nemůžeme si přece říkat, že se nic nestalo,“ vyzývá Antoš.