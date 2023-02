Mladý slávista se rve s leukémií a věří v návrat k hokeji: Je to cíl i sen

Během chvíle se mu mohl zhroutit celý svět. V patnácti letech se talentovaný obránce Slavie od lékařů dozvěděl, že má leukemii. Sebastian Weitz je ale velký bojovník, s vážným onemocněním poruchy krvetvorby se srdnatě rve. Před osmi měsíci zvládl úspěšně transplantaci kostní dřeně a věří, že se zase bude jednou prohánět po ledě. „Je to sen, který si chci splnit. Ale hlavně jsou to průběžné malé cíle. Stometrové závody, sprinty,“ říká brzy 18letý mladý muž.

Zrovna dostal první pozvánku do reprezentačního výběru hráčů do 16 let. Krutě ale zasáhl osud. Hokej, který miluje, musel jít stranou – slibnou kariéru zabrzdila leukemie. V období dospívání se musel připravit na boj se zákeřnou nemocí, která zasahuje hlavně dětské a mladé pacienty. Sebastian Weitz se pro rok 2023 stal tváří charitativního projektu O kapku lepší hokej.

Loni na konci května jste podstoupil úspěšnou transplantaci kostní dřeně. Dá se říct, že to nejhorší a nejtěžší už máte za sebou?

„Je tomu tak, teď mě pomalu čeká vysazování léků. V průběhu osmi měsíců od transplantace tam byly komplikace jako pásový opar, reakce štěpu, nějaké infekce bakterie a dokonce i covid, který jsem chytil na Silvestra. Ležel jsem v nemocnici do 18. ledna.“

Neříkal jste si v tu chvíli, že nepříjemností je už moc?

„Vždycky se asi projeví nějaká komplikace, buď je to na začátku, nebo na konci léčby. Nyní docházím do nemocnice jednou týdně na kontrolu a jinak mám klidový režim. Můžu chodit na procházky ven, cvičit doma na rotopedu, s vlastní zátěží nebo s kompresními gumami.“

Leukemii vám doktoři zjistili na konci srpna 2020, léčba trvá už dva a půl roku. Každý posun, že můžete začít dělat i něco fyzicky, vám dodává víc sil?

„Mohl jsem něco dělat už předtím, než jsem šel na transplantaci. Chodil jsem na chemoterapie, ale jen pár z nich bylo náročných. Těžší byly tak tři měsíce, jinak to probíhalo celkem v pohodě. Nebyla to taková zátěž pro moje tělo.“

Můžete vzpomenout na chvíli, kdy vám lékaři sdělili tu špatnou zprávu?

„Byl to samozřejmě šok, nechtěl jsem o nemoci moc slyšet a vědět, co je to vlastně zač. První týden jsem byl uzavřený. Všichni mě podpořili, hodně mi pomohli také spoluhráči a po chvíli jsem zas začal vnímat okolní svět. Podpora byla fakt super, zahřálo to u srdíčka. S klukama jsem byl v kontaktu, později jsem i sledoval zápasy Slavie online, když to šlo. Občas jsme si po nich zavolali.“

V hokeji řešíte jen výhry a prohry, jednou je soupeř lepší, jindy zas vy. Ale na takového „protivníka“, jako je leukemie, se nedá nikdy připravit.

„Důležité je neuzavřít se do svého světa, pustit k sobě nejbližší a kamarády, aby vám pomáhali. To je nejdůležitější. A snažit se něco dělat. Nemůžete sice sportovat, jste omezení, ale musíte se snažit nebýt jen ležák. Bylo by špatné říct si: mám rakovinu, jsem nemocný, rodiče a sestřičky mě musí obskakovat, když jsem jakoby ochrnutý.“

Na hokej jste ani na chvíli nikdy nezanevřel? Nemohl jste hrát, místo toho jste byl v nemocnici…

„Nejdřív to vypadalo, že mi nic neuteče. Když to začalo, byl zrovna lockdown kvůli covidu, nehrály se zápasy. Lékaři nejdřív odhadovali léčbu maximálně na rok a něco. Další sezona byla taky ještě volnější, takže jsem se moc nestresoval. Potom byl ale u mě zjištěn relaps a to už bylo horší. Zase mě to na chvíli srazilo. Musel jsem na transplantaci.“

Buly na Slavii, studio s Antošem V sobotu hrála Slavia i pro něj, Sebastian Weitz hodil buly před zápasem Chance ligy proti Kolínu. Domácí hráči nastoupili ve speciálních dresech, všichni měli na zádech i jeho jméno. „Děkuji za nezapomenutelný večer,“ napsal mladý obránce na svém Instagramu. Dnes bude při utkání univerzitní ligy v Edenu probíhat náborová akce s dárcovstvím kostní dřeně i s jeho účastí. A ve čtvrtek by měl být Sebastian hostem televizního studia ČT sport při utkání české reprezentace na Švédských hrách proti Švédsku, čeká ho i rozbor elektronickou tužkou s expertem Milanem Antošem. „Je to můj bývalý trenér, vedl mě ve Slavii dva roky v dorostu,“ těší se.

Přijde mi, že hokejové hnutí se v takových chvílích dokáže víc semknout. Vnímáte to stejně?

„Podpora přicházela ze všech stran. Psali mi i kluci jako Tomáš Hertl , bývalý slávista, nebo Ráďa Smoleňák z Hradce. Postupně se přidávali další, ze Slavie mi pořád posílali nějaká videa od kluků. Ozvali se i z jiných dorosteneckých týmů, třeba z Vítkovic. Volal mi také Vladimír Sobotka ze Sparty, další bývalý slávista. Nerad bych na někoho nezapomněl, bylo jich víc.“

Co jste si říkal, když se ozval třeba Tomáš Hertl, hvězda z NHL?

„Moc mě to potěšilo. Je vidět, že nežijí jen svůj život, ale vnímají i ostatní. Je to od nich hezké. Někteří pořádají charitativní akce, ne vyloženě na tyhle typy onemocnění, ale pomáhají.“

Znáte od lékařů už termín, kdy byste se mohl zkoušet začít vracet na led a trénovat?

„Jejich oblíbená slova jsou, že si nemáme nic plánovat. To oni říkají nejradši. (usměje se) Ale bude to trvat minimálně ještě rok, na Vánoce bych se snad mohl poprvé sklouznout na ledě. Já to taky nechci nějak uspěchat. Po chemoterapiích mám křehké kosti. Stačilo by, kdybych blbě upadl na ledě nebo venku, a mohla by se mi zlomit nějaká kost. A to by byl průser a dlouhé léčení.“

Návrat na led je pro vás spíš cíl, nebo sen?

„Dá se říct, že to je obojí. Sen, který si chci splnit. Jsou to ale hlavně průběžné malé cíle, kterými musím postupovat. Stometrové závody, sprinty.“

Stal jste se tváří už čtvrtého ročníku charitativního projektu O kapku lepší hokej. Co tahle role pro vás znamená?

„Bylo super, když mi to nabídli. Ani na chvilku jsem neváhal, rovnou jsem řekl, že ano. Hodně to pro mě znamená, můžu říct svůj příběh. S Kapkou naděje jsme rozjeli projekt dárcovství kostní dřeně, dospělí od 18 do 40 let se budou moct zaregistrovat. Je to buď odběr krve, nebo nějaký stěr. Což je super, že to není nic bolestného. Myšlenka je rozšířit dárcovství kostní dřeně, dostat to víc do povědomí lidí.“