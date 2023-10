Nové pravidlo v Kanadě. Junioři musí oblečení i do sprchy, experti se diví

Kanaďané slaví branku proti Česku na mistrovství světa do 20 let v roce 2021 • profimedia.cz

Kanadský juniorský hokej si musí zvykat na nové kontroverzní pravidlo. Mládež všech věkových kategorií od nejnižšího věku až do 18 let musí v kabině nosit spodní prádlo, a to za všech situací a dokonce i ve sprše. Účelem opatření je zachování respektu k rozmanitosti pohlaví a soukromí všech. „Každý má právo používat šatnu, bez ohledu na genderovou identitu, náboženské přesvědčení, vzhled svého těla nebo jiné individuální potřeby,“ uvedla Esther Madziyaová z kanadské hokejové asociace.