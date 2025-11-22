Předplatné

ONLINE: Teplice - Baník 1:0. Liberec vede v Pardubicích, Dukla vs. Sigma 2:2

Hráči Liberce slaví gól
Hráči Liberce slaví gólZdroj: ČTK / Taneček David
Souboj o míč v zápase Teplic s Baníkem
Olomouc v duelu na hřišti Dukly
Pardubice v domácím souboji s Libercem
Hráči Dukly se radují z gólu
Liberec v duelu s Pardubicemi
Dukla v domácím souboji se Sigmou
Michal Bílek proměnil penaltu proti Baníku
Chance Liga
Fotbalová Chance Liga se opět hlásí o slovo po reprezentační přestávce. V sobotním programu 16. kola Baník hraje na hřišti Teplic, Pardubice hostí Liberec a Dukla zabojuje o body proti Sigmě. Sparta se představí na trávníku Mladé Boleslavi a večer je derby - Slavia vs. Bohemians. V neděli Karviná přivítá Hradec Králové, Zlín vyzve Slovácko a taky dojde na šlágr Jablonce s Plzní. ONLINE přenosy a SESTŘIHY ze všech utkání sledujte na iSportu.

Základní část - 2025/2026

LIVE
--Detail
LIVE 2. poločas
04Detail
LIVE
--Detail
LIVE 2. poločas
10Detail
LIVE 2. poločas
12Detail
LIVE 2. poločas
22Detail
LIVE
--Detail
LIVE
--Detail

#TýmZVRPSkóreB
1Slavia1596029:1133
2Sparta1594228:1631
3Jablonec1594220:1131
4Olomouc1575316:826
5Plzeň1574428:1925
6Liberec1565425:1623
7Hr. Králové1565424:2023
8Zlín1565419:1623
9Karviná1571724:2622
10Bohemians1554613:1619
11Ml. Boleslav1534821:3513
12Teplice1526716:2312
13Dukla1526710:1912
14Pardubice1526716:2712
15Baník152498:1910
16Slovácko151596:218
  • Skupina o titul
  • Play-off o umístění
  • Skupina o záchranu

Chance Liga - první fotbalová liga 2025/2026

Nejvyšší česká liga bude i v sezoně 2025/26 nést název Chance Liga. Titul obhajuje Slavia Praha a je největším favoritem na vítězství i v tomto ročníku. Sparta, Viktoria Plzeň a Baník Ostrava budou chtít rovněž promluvit do boje o titul.

iSport FantasySestřihy zápasůVIDEO momenty

Stránky klubů: Viktoria Plzeň * Slavia Praha * Sparta Praha * Bohemians 1905

Fotbal dnes * Liga mistrů * Evropská liga * Konferenční liga

