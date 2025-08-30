Hrdý slávista Curran hraje o smlouvu v Coloradu: Irský syn chce na MS i vyhrát Memorial Cup
Turnaj pěti v Chomutově se změnil na Turnaj čtyř. Čeští junioři v úvodním zápase rozsekali Slováky 10:2. Jenže poražené postihla střevní viróza. Z akce předčasně odjeli, výsledek se nepočítal. „Jsem rád, že jsme utkání hráli. Na šampionátu nás na úvod taky čekají hned dva zápasy po sobě. Lepší než trénink,“ řekl Patrik Augusta. Ve čtvrtek dvacítka otočila zápas s Finskem. „Ukazuje to charakter týmu,“ shrnul po vítězství 5:4 v prodloužení útočník Maxmilian Curran. „Zápas byl těžší než ten první. Tahle zkušenost má velkou cenu,“ dodal.
Český tým ve 49. minutě prohrával s Finskem 2:4. Dvěma trefami během 23 sekund se na soupeře dotáhl. Maxmilian Curran nabíjel Tomáši Poletínovi na vyrovnávací gól. V zápase si připsal dvě asistence. „Jsem spíš do kombinace, nabíjím střelcům. Mám skvělé spoluhráče, takže se vůbec nebojím jim to dávat. Zároveň vím, že bych měl víc střílet,“ pravil při rozhovoru pro deník Sport vytáhlý centr, jehož v lajně doplnil ještě Adam Benák.
Turnaj v Chomutově je poslední společnou akcí české dvacítky, než se většina hráčů rozletí do zámořských soutěží. „Už proto je extrémně důležité, že jsme se takhle sešli. Pak už spolu nebudeme. Na červencovém kempu jsem se taky hned zranil. Jsem rád, že jsem tu. Máme poslední možnost se sejít před mistrovstvím světa. Samozřejmě se tam chci dostat,“ připomněl Curran.
Talentovaný útočník směřuje do své třetí sezony ve WHL. Předchozí ročník pro něj byl průlomový. Se 74 body (22+54) ovládl bodování celku Tri-City Americans v juniorské WHL. Koncem června však změnil adresu. Ve stejné soutěži bude hrát za Edmonton Oil Kings, tým chce útočit na Memorial Cup.
„Mohl by to být můj poslední ročník v juniorce. Oil Kings mají velké ambice. Chtěl bych zažít týmový úspěch. V Tri-City bylo všechno super. Měl jsem výborné spoluhráče, byla tam skvělá parta. Ale po těžkém rozhodování jsme se dohodli na změně,“ vysvětloval.
V Oil Kings už působí další juniorský reprezentant Adam Jecho, asistentem trenéra je Ladislav Šmíd. Do Edmontonu směřuje taky David Tomášek, ale ten se bude ucházet o místo u Oilers v NHL. „Trénovali jsme spolu i mimo sezonu a o Edmontonu se bavili. Slíbili jsme si, že zajdeme na večeři,“ pokračoval Curran.
V srpnu se objevil i na trénincích v Říčanech, kde makaly hvězdy jako Tomáš Hertl, Martin Nečas, Tomášek a další. „Jsem strašně rád, že jsem dostal pozvánku a mohl tam být. Trénujete se špičkou, snažíte se z toho vytěžit maximum. Znám se s Davidem Tomáškem nebo Ruttou. Ale většinou to bylo tak, že se mladí bavili s mladými a starší spolu. Na střídačce jsme občas popovídali, v kabině moc ne,“ usmíval se.
Slavia? V mládeži absolutní špička
Vedle kanadské juniorky zvládl z Kanady na dálku dostudovat osmileté gymnázium. Jako první Evropan v soutěži získal cenu pro hráče, který nejlíp spojuje sportovní výkony s výsledky ve škole. O univerzitní NCAA neuvažoval: „S agentem jsme to naťukli, ale můj hlavní cíl je podepsat na konci sezony kontrakt s Coloradem. Do NCAA s kontraktem nemůžete jít. Byl by to spíš Plán B.“
Příjmení Curran má po svém irském otci, narodil se v Praze. Hrál fotbal i basketbal, ale dal přednost hokeji, s nímž začínal v šesti letech. V jedenácti se přemístil z Kobry do Slavie. Tým hraje druhou nejvyšší soutěž, ale po NHL v poslední době sahá dost hráčů, kteří tudy prošli. Adam Klapka, Jakub Štancl, Mikuláš Hovorka, mezi jedenácti draftovanými Čechy letos byli čtyři odchovanci původem ze Slavie. „Jsem strašně hrdý, že jsem slávista. Dělají to tam skvěle. Slavia má absolutně špičkovou výchovu mládeže. Mladým hokejistům bych ji jen doporučil,“ prohlásil Curran.
Při rozhovoru po zápase s Finskem na sobě měl ribano Colorado Avalanche. Celek z Denveru ho draftoval loni v pátém kole. Brzy ho čeká nováčkovský a pak i hlavní kemp. V minulé sezoně do Avalanche přišel Martin Nečas, v poslední době tam dali šanci taky českým mladíkům jako Ondřej Pavel nebo Ivan Ivan. „Max“ Curran tak vysoko ještě nehledí.
„Budu bojovat, abych v průběhu sezony nebo na jejím konci dostal od Colorada kontrakt. Těším se na rookie kemp i na ten hlavní. Ale úplně nežiju představou, že bych se vešel do týmu. Tentokrát to asi ještě nebude. Takže mě čeká juniorka a potom se uvidí,“ uzavřel.