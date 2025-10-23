Nová hokejová talkshow! Na puku bude moderovat Puhajková, na úvod dorazí hvězdní hosté
Fanoušci hokeje, zbystřete! Stanice Oneplay Sport přichází s novým pořadem. Talk show Na puku s Innou Puhajkovou přiblíží aktuální dění v Tipsport extralize, představí známé i méně známé osobnosti a nabídne otevřené názory v uvolněné atmosféře. Premiérové díly se budou vysílat po každém odehraném týdnu Tipsport extraligy, vždy v pondělí od 19.00 na kanále Oneplay Sport 2.
Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice Oneplay Sport, k novému pořadu pronesl: „Máme radost z neustále rostoucího zájmu diváků o hokejové přenosy. Talk show Na puku s Innou Puhajkovou rozšíří náš obsah o témata ze zákulisí a ukáže Tipsport extraligu z jiného úhlu. Takový formát tady dlouho chyběl.“
„Společně s hlavním partnerem pořadu, společností Tipsport, chceme propojit zábavu, odbornost a inspirativní osobnosti. Inna Puhajková je pro tento koncept ideální volbou, má zkušenosti z televizního prostředí, dokáže rozhovorům dodat hloubku i lehkost,“ doplnil Marek Kindernay.
Moderátorka Inna Puhajková patří mezi nejvýraznější osobnosti české televizní scény. Více než deset let působí jako moderátorka Sportovních novin na TV Nova. Kromě toho se dlouhodobě věnuje moderování společenských a sportovních akcí.
„Hokej je pro mě srdeční záležitost a pořad Na puku vnímám jako velkou profesní výzvu. Na přípravách jsme pracovali dlouhé měsíce. Naším cílem bylo vytvořit formát plný emocí, příběhů a momentů, které běžně zůstávají mimo kamery. Chtěla bych, aby diváci viděli, že za každým úspěchem či neúspěchem stojí okamžiky, které sice nejsou tolik vidět, ale tvoří důležitou součást hokejového světa,“ uvedla Inna Puhajková, moderátorka talk show Na puku.
Hned v premiérovém díle, který se vysílá v pondělí 27. října od 19.00 na Oneplay Sport 2, se fanoušci mohou těšit na skutečné hokejové legendy. Pozvání přijal Jaromír Jágr, nejproduktivnější Evropan v historii NHL a stále aktivní hráč Rytířů Kladno, který se nesmazatelně zapsal do dějin světového hokeje. Druhým hostem bude kapitán české reprezentace Roman Červenka, dvojnásobný mistr světa a jeden z nejlepších extraligových útočníků posledních let.