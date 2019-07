Žlutý dres lídra uhájil Francouz Julian Alaphilippe. Do cíle dojel se všemi hlavními favority, z nichž nikdo v prvním horském testu neútočil. Na vítěze nabrali manko přes devět a půl minuty, Alaphilippe dál vede o minutu a 12 sekund před britským obhájcem titulu Geraintem Thomasem. Ve stejné skupině dojel do cíle v Bagneres-de-Bigorre i český cyklista Roman Kreuziger a dál drží průběžné 17. místo.

Yates se z etapového vavřínu na Tour radoval poprvé v kariéře a po dílčích úspěších na Giru d'Italia a Vueltě zkompletoval sbírku. "Mít etapu na každé ze tří Grand Tours, na to jsem vážně pyšný," radoval se.

Až dosud na Tour spíše šetřil síly, protože letos ho čeká role pomocníka. V horských etapách by měl být k ruce dvojčeti Adamovi, který drží průběžné sedmé místo. "Tohle pro mne nejspíš byla ojedinělá šance. Mým hlavním úkolem je pomáhat Adamovi v horách, ale mysleli jsme, že to dneska ještě nebude potřeba, takže jsem šel do úniku," vysvětlil Simon Yates.

Zaútočil ve sjezdu z druhého dnešního vrcholu první kategorie Hourquette d'Ancizan, na němž peloton musel zdolat i téměř desetikilometrové stoupání s průměrným sklonem 7,5 procenta. Jeho nástup zachytili jen Bilbao s Mühlbergerem a postupně svůj náskok zvyšovali.

Po 12 etapách letošního ročníku tak na slavném závodě nevyhrál žádný jezdec více než jednou. Tak rozmanitý byl seznam vítězů naposledy v roce 1994.

Zhruba 80 kilometrů před cílem etapy vzdal slavný závod časovkářský mistr světa Rohan Dennis. Australan odstoupil den před časovkou jednotlivců, v níž měl být jedním z favoritů. Vedení jeho stáje Bahrajn-Merida zatím důvod nezveřejnilo.

Cyklistický závod Tour de France - 12. etapa (Toulouse - Bagneres-de-Bigorre, 209,5 km):

1. S. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) 4:57:53, 2. Bilbao (Šp./Astana), 3. Mühlberger (Rak./Bora-hansgrohe) oba stejný čas, 4. Benoot (Belg./Lotto-Soudal), 5. Felline (It./Trek-Segafredo), 6. Trentin (It./Mitchelton-Scott), 7. Naesen (Belg./AG2R La Mondiale), 8. Costa (Portug./SAE Team Emirates), 9. Clarke (Austr./EF Education First), 10. Stuyven (Belg./Trek-Segafredo) všichni -1:28, ...54. Kreuziger (ČR/Dimension Data) -9:35.

Průběžné pořadí:

1. Alaphilippe (Fr./Deceuninck-Quick Step) 52:26:09, 2. Thomas (Brit./Ineos) -1:12, 3. Bernal (Kol./Ineos) -1:16, 4. Kruijswijk (Niz./Jumbo-Visma) -1:27, 5. Buchmann (Něm./Bora-hansgrohe) -1:45, 6. Mas (Šp./Deceuninck-Quick Step) -1:46, 7. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -1:47, 8. N. Quintana (Kol./Movistar) -2:04, 9. Martin (Ir./SAE Team Emirates) -2:09, 10. Pinot (Fr./Groupama-FDJ) -2:33, ...17. Kreuziger -3:28.