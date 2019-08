Hvězdička Malíková práskla, co slyší o svých dredech. A co ty zadky?

Atletka z TJ Sokol Opava má za sebou už v raném věku celou řadu úspěchů. V patnácti letech ovládla mistrovství světa v atletice do 17 let v disciplíně běhu na 400 metrů, čímž se stala vůbec nejmladší vítězkou. Zlato má i z ME do 17 let, MČR, letních olympijských her mládeže a dvě zlata z MČR juniorů a dorostenců.

Malíková je současně i studentkou, odpovídala fanouškům tedy i na to, jak stíhá skloubit školu se sportem. „Očekávala jsem, že architektura bude možná méně časově náročná, ale je fajn mít k atletice úplně jiný obor,“ prozradila, proč se rozhodla pro tohle odvětví. „Když nestíhám ve škole, tak jsou lehčí tréninky, a zase pokud stíhám, tak si můžu dovolit trénovat více. Atletiku a školu mám na stejné úrovni,“ dodala.

Podívejte se v galerii, co vše o sobě svěřila fanouškům Barbora Malíková:

Úspěšná atletka také prozradila, ze které výhry měla největší radost. „První velké vítězství je první velké vítězství. MS U18 v Keni byl pro mě asi největší zážitek a doufám, že se na ten stadion zase příští rok na MS U20 vrátím,“ doufá.

Nezůstalo však jen u zážitků z tréninků a závodů, přidala i trochu pikantností. Na otázku, jak nejraději regeneruje, zveřejnila fotografii z ledové koupele. Kromě ní na ní byli další čtyři týmoví parťáci, kteří záběr ‚vylepšili‘ vystrčenými zadky. „Tak třeba v Nymburku ji řešíme takto,“ napsala k fotografii.

Mladičká atletka kromě talentu zaujme i pro sportovce trochu nezvyklým účesem, má totiž dredy. I na to tak padlo pár otázek. „Občas se lidi zajímavě koukají, ale většinou se shledávám s dobrou reakcí... Tak i tak, hlavní je to, že já je miluju,“ odpověděla na otázku, jak se k jejímu účesu staví ostatní.

