Paterovi se nelze divit. I rozhodčí je jen člověk, ale co ta arogance?

Pavlu Paterovi se za výlev emocí nelze divit. Už během zápasu se vyjadřoval tak, jak to cítil. Cítil, že rozhodnutí nebylo fér. Cítil, že jeho tým má v rozhodujícím utkání o něco navrch a skvělou jízdu celou sezonou by mohl zakončit historickým postupem do finále. Věděl, že jeho svěřenci by si to zasloužili.

Jenže Boleslavi nebylo přáno. Sudí Hejduk přehlédl jasný faul na trestné střílení, místo toho Boleslav prohrávala. Sudí celkově neměli duel pod kontrolou. Přehlédli i několik dalších faulů, na obou stranách. Třeba loket v obličeji Jakuba Kotaly či pád pod nohy Jacka Rodewalda. To jsou jen příklady, situací bylo mnohem víc.

Klíčové momenty zápasu ale byly rozhodnuty v neprospěch Boleslavi. Ať už sporně neuznaná branka v první třetině, tak neodpískání evidentního faulu na unikajícího Bičevskise. Rozhodně nešlo o nějaké stranění Třinci, prostě dvojice Hejduk – Hodek vypjatý duel nezvládla ideálně. Což se dá pochopit, chyby k životu patří.

Třinec - Mladá Boleslav: Patera po přesilovkovém gólu Růžičky neudržel nervy a byl vykázán ze střídačky, 1:0

Uznání komise rozhodčích o pochybení už Boleslavi nepomůže, zápas nevrátí. I zásluhou nepřesného rozhodnutí můžou v Boleslavi začít s roztáváním ledu a hráči vyklízet šatnu.

Na celé záležitosti mě ale zarazila arogance sudího Hejduka. Po inkasované brance na 0:1 se Patera dožadoval vysvětlení neodpískaného trestného střílení. Sudí ho odbyl, že bude řešit jen možnou trenérskou výzvu. Patera se nestačil divit, v návalu emocí došlo i k nepřiměřené reakci, při které sáhl na muže v pruhovaném a dostal trest do konce utkání.

Přitom stačilo jednoduše odpovědět: „Faul na trestné střílení jsem neviděl.“ Nebo: „Nepřišlo mi to jako faul.“ Nebo: „Kontakt tam byl, ale nepřišel mi tak jednoznačný, abych zapískal.“ Cokoliv. Podobnou konverzaci mikroporty rozhodčích během play off několikrát zachytily. Sudí řekl svůj názor, třeba se i omluvil a jelo se dál.

Trenéra Boleslavi by to zřejmě úplně neuspokojilo, ale alespoň by slyšel vysvětlení. Takhle zbyla akorát ta pachuť…

Třinec - Mladá Boleslav: Ocelářům vyšla challenge! Hostující gól byl odvolán kvůli nedovolenému počínání Stránského

SESTŘIH: Třinec - Mladá Boleslav 3:0. O postupu Ocelářů do finále rozhodla až třetí třetina

