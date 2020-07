Zázemí, odvaha a úspěchy ve prospěch Součkova přestupu. Další ať následují | iSport.cz

Má to být odpověď čtenářům a zároveň plné docenění zhruba dvouleté práce, které si na Slavii s tímhle přestupem dali. Ano, prodával bych dřív, ovšem taky za zcela jiných okolností, než za jakých Tomáš Souček nakonec Eden opouští.

Tenkrát při prvních reálných nabídkách ze Serie A byla Slavia stále na začátku své štreky. Plány velkolepé, to jo, nicméně nabídka kolem tří milionů eur vzbuzovala pozornost.

Důvody? Pohledem dneška směšná sumička, pohledem tehdejší doby až tolik zase ne. Totiž až v průběhu dalších dvou let se ze „sešívaných“ stal skutečně hlasitý klub, který v Evropě postupně vyděsil Chelsea, Inter Milán, Borussii Dortmund a Barcelonu.

Výkonnostní růst, jaký zaznamenal, ho svým způsobem opravňuje k většímu vymezení vůči standardním českým pořádkům. Z principiálního hlediska jde o jakési narušování procesu, kdy kariérní posun jednotlivce je pečlivě zvažován a v jeho prospěch odkládán na dobu neurčitou. A to, že se do fronty staví zájemci z top lig, je v prvním, druhém, ale i třetím případě opomíjeno, byť by to „podle příruček“ slibovalo rychlý fotbalový posun vpřed.

Slavia pro to měla důležitý základ. Sama tehdy měla finanční jistotu, která ji zbavovala nutnosti vydělat „aspoň něco hned“. Jak o tom mluvil i viceprezident pro Sport Jan Nezmar.

Dál odvaha. Nezbytně. Pokud se postupně rozhodnete odmítnout nabídky Fiorentiny, Atalanty Bergamo a dalších známých evropských adres, musíte být pevní v kramflecích, že na hráče něco fakt přijde. Že na něj ta extra příležitost teprve číhá, kvůli které dosavadní možnosti přestupu odsouváte.

A ruku v ruce s tím šly sportovní úspěchy, které dávaly na odiv Evropě celou Slavii a s ní samozřejmě jejího hlavního dirigenta – Tomáše Součka. Pravda, bůh ví, kam by červenobílí vystoupali, nemít ho tehdy v sestavě.

Dobrý plán a precizní předpovídání budoucnosti pomohly tomu, že v zimě se vysoký záložník mohl přestěhovat do Premier League a teď se tam natrvalo usadit už jako prověřený nejlepší ligou světa a s výbornou pozicí udělat možná ještě další krok...

Za tenhle projekt, nazvěme to tak, patří nejen sportovnímu vedení „sešívaných“ uznání. Pevně věřili svému úsudku, ve kterém je navíc postupně utvrzovali i trenéři soupeřů jako Maurizio Sarii nebo Antonio Conte, kterému se prý Souček okamžitě zalíbil.

Pohledem dneška by vypadal tehdejší přesun do Serie A jako uspěchaný. Nemusel by být vůbec špatný, ale to se už nikdo nedoví. Každopádně ani zdaleka by z něj nekáplo tolik peněz, přičemž ani sám hráč by neprodělal mimořádnou sportovní prověrku postupně v Evropské lize a pak v Lize mistrů.

Někdy se čekat fakt vyplatí, když na to máte.

Další „projekty“ už jsou navíc rozjeté. Sparťanské dítě Adam Hložek a slávistický gólman lomeno záložník Ondřej Kolář.

Kdyby to i s nimi takhle vyšlo, je to na další dvě poklony.