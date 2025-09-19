Fernandes oblíbeným i kritizovaným, ale nikdy ne schovaným. Fotbal umí být bestie
BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Fotbal umí být pěkná bestie. V jednu chvíli vypadá vše nadějně, pak se nepovedou dva týdny a najednou je všechno špatně. Své o tom vědí nejen v Manchesteru United, který čeká další důležitý test. A podobně jsou na tom nedělní soupeři Arsenal s Manchesterem City.
Ve čtvrtek dopoledne jsem měl možnost na dálku dělat exkluzivní rozhovor s Brunem Fernandesem, kapitánem Manchesteru United. Zajímalo mě především, jak si dokáže poradit s obrovským tlakem, kterému „Rudí ďáblové“ čelí především po výprasku v městském derby (0:3).
Portugalský záložník býval od chvíle, kdy převzal kapitánskou pásku, kritizován, že není správným lídrem. Každý má na kapitány a lídry své požadavky, ale jedna věc se Fernandesovi nedá upřít. Na rozdíl od jiných se nezříká zodpovědnosti a neschovává se.
„Nemyslím si, že jako kapitán musím mít větší zodpovědnost než kterýkoli jiný hráč, ale samozřejmě vím, že v tuto chvíli máme velmi mladý tým. A bohužel pro mě, kdykoli prohrajeme nebo se nám něco nepovede, většinou se objeví můj obličej. A pro lidi je snazší mě vidět ve špatných chvílích než v dobrých. Takže je to těžké, je to obtížné, ale je to něco, s čím se musím vypořádat.“
Fotbal umí být pěkná bestie
United se dostali pod tlak hned v úvodu sezony, jelikož získali jen čtyři body. Zároveň se sluší připomenout, že v prvních čtyřech kolech narazili jak na Arsenal, tak Manchester City. A v sobotu je čeká nabitá Chelsea. Anglická média v týdnu spustila spekulace, že trenér Rúben Amorim má tři zápasy na setrvání ve funkci – po duelu s „Blues“ následuje výjezd na Brentford a domácí zápas se Sunderlandem. Pokud by se výsledkově tato minisérie nepovedla, mohl by prý následovat jeho konec. Portugalský boss na páteční tiskové konferenci nicméně uvedl, že měl schůzku s vedením, a to mu prý vyjádřilo podporu.
Fajn, jenže víte, že fotbal umí být pěkná bestie. A věci se někdy hodně rychle mění.
Moc dobře to znají i Mikel Arteta a Pep Guardiola. Jejich týmy – Arsenal a Manchester City – se utkají v neděli ve šlágru 5. kola. A pokud jeden z nich odejde poražený, určitě se vstup do sezony nebude hodnotit příliš pozitivně. Osobně více favorizuji „Gunners“. Proti velkým soupeřům jsou doma silní a sebevědomí (na rozdíl od zápasů venku), navíc se jim skvěle podařilo doplnit a rozšířit kádr. Nejen to budeme probírat v našich předzápasových studiích Match Time.
První startuje v sobotu v 18:00 a spolu s Karlem Poborským se vám přihlásíme z Old Trafford. V neděli ráno se přesuneme vlakem do Londýna a připojíme se z Emirates Stadium do studia, které začíná v 17:00.
Tak si nabitý víkend s Premier League užijte.
|#
|Tým
|Z
|V
|R
|P
|Skóre
|B
|1
Liverpool
|4
|4
|0
|0
|9:4
|12
|2
Arsenal
|4
|3
|0
|1
|9:1
|9
|3
Tottenham
|4
|3
|0
|1
|8:1
|9
|4
Bournemouth
|4
|3
|0
|1
|6:5
|9
|5
Chelsea
|4
|2
|2
|0
|9:3
|8
|6
Everton
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|6
Sunderland
|4
|2
|1
|1
|5:3
|7
|8
Manchester City
|4
|2
|0
|2
|8:4
|6
|9
Crystal Palace
|4
|1
|3
|0
|4:1
|6
|10
Newcastle
|4
|1
|2
|1
|3:3
|5
|11
Fulham
|4
|1
|2
|1
|3:4
|5
|12
Brentford
|4
|1
|1
|2
|5:7
|4
|13
Brighton
|4
|1
|1
|2
|4:6
|4
|14
Manchester Utd.
|4
|1
|1
|2
|4:7
|4
|15
Nottingham Forest
|4
|1
|1
|2
|4:8
|4
|16
Leeds
|4
|1
|1
|2
|1:6
|4
|17
Burnley
|4
|1
|0
|3
|4:7
|3
|18
West Ham
|4
|1
|0
|3
|4:11
|3
|19
Aston Villa
|4
|0
|2
|2
|0:4
|2
|20
Wolves
|4
|0
|0
|4
|2:9
|0
- Liga mistrů
- Evropská liga
- Sestup