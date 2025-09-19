Předplatné

Fernandes oblíbeným i kritizovaným, ale nikdy ne schovaným. Fotbal umí být bestie

Video placeholder
Manchester City - Manchester United 3:0. Debakl v městském derby řídil dvougólový Haaland
Hráč Manchesteru United Bruno Fernandes
Hráč Manchesteru United Bruno Fernandes
Čtvrté kolo Premier League nabídlo šlágr mezi City a United
Rúben Amorim po prohře v derby se City
Rúben Amorim s hráči po prohře v derby se City
Zklamaní hráči United po prohře v derby se City
7
Fotogalerie
Karel Häring
Blogy
Začít diskusi (0)

BLOG EXPERTA CANAL+ SPORT | Fotbal umí být pěkná bestie. V jednu chvíli vypadá vše nadějně, pak se nepovedou dva týdny a najednou je všechno špatně. Své o tom vědí nejen v Manchesteru United, který čeká další důležitý test. A podobně jsou na tom nedělní soupeři Arsenal s Manchesterem City.

Ve čtvrtek dopoledne jsem měl možnost na dálku dělat exkluzivní rozhovor s Brunem Fernandesem, kapitánem Manchesteru United. Zajímalo mě především, jak si dokáže poradit s obrovským tlakem, kterému „Rudí ďáblové“ čelí především po výprasku v městském derby (0:3).

Portugalský záložník býval od chvíle, kdy převzal kapitánskou pásku, kritizován, že není správným lídrem. Každý má na kapitány a lídry své požadavky, ale jedna věc se Fernandesovi nedá upřít. Na rozdíl od jiných se nezříká zodpovědnosti a neschovává se.

„Nemyslím si, že jako kapitán musím mít větší zodpovědnost než kterýkoli jiný hráč, ale samozřejmě vím, že v tuto chvíli máme velmi mladý tým. A bohužel pro mě, kdykoli prohrajeme nebo se nám něco nepovede, většinou se objeví můj obličej. A pro lidi je snazší mě vidět ve špatných chvílích než v dobrých. Takže je to těžké, je to obtížné, ale je to něco, s čím se musím vypořádat.“

Fotbal umí být pěkná bestie

United se dostali pod tlak hned v úvodu sezony, jelikož získali jen čtyři body. Zároveň se sluší připomenout, že v prvních čtyřech kolech narazili jak na Arsenal, tak Manchester City. A v sobotu je čeká nabitá Chelsea. Anglická média v týdnu spustila spekulace, že trenér Rúben Amorim má tři zápasy na setrvání ve funkci – po duelu s „Blues“ následuje výjezd na Brentford a domácí zápas se Sunderlandem. Pokud by se výsledkově tato minisérie nepovedla, mohl by prý následovat jeho konec. Portugalský boss na páteční tiskové konferenci nicméně uvedl, že měl schůzku s vedením, a to mu prý vyjádřilo podporu.

Fajn, jenže víte, že fotbal umí být pěkná bestie. A věci se někdy hodně rychle mění.

Moc dobře to znají i Mikel Arteta a Pep Guardiola. Jejich týmy – Arsenal a Manchester City – se utkají v neděli ve šlágru 5. kola. A pokud jeden z nich odejde poražený, určitě se vstup do sezony nebude hodnotit příliš pozitivně. Osobně více favorizuji „Gunners“. Proti velkým soupeřům jsou doma silní a sebevědomí (na rozdíl od zápasů venku), navíc se jim skvěle podařilo doplnit a rozšířit kádr. Nejen to budeme probírat v našich předzápasových studiích Match Time.

První startuje v sobotu v 18:00 a spolu s Karlem Poborským se vám přihlásíme z Old Trafford. V neděli ráno se přesuneme vlakem do Londýna a připojíme se z Emirates Stadium do studia, které začíná v 17:00.

Tak si nabitý víkend s Premier League užijte.

Sledujte Premier League na CANAL+ Sport
#TýmZVRPSkóreB
1Liverpool44009:412
2Arsenal43019:19
3Tottenham43018:19
4Bournemouth43016:59
5Chelsea42209:38
6Everton42115:37
6Sunderland42115:37
8Manchester City42028:46
9Crystal Palace41304:16
10Newcastle41213:35
11Fulham41213:45
12Brentford41125:74
13Brighton41124:64
14Manchester Utd.41124:74
15Nottingham Forest41124:84
16Leeds41121:64
17Burnley41034:73
18West Ham41034:113
19Aston Villa40220:42
20Wolves40042:90
  • Liga mistrů
  • Evropská liga
  • Sestup
Začít diskuzi

Doporučujeme

Články z jiných titulů