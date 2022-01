Potlesk pro házenkáře i kouče. A teď do lepších klubů a udobřit si legendy

Čeští házenkáři během hymny před utkáním ME proti Bosně a Hercegovině • Reuters

Stanislav Kašpárek se raduje z gólu do sítě Švédska • Reuters

Čeští házenkáři se hecují před klíčovým zápasem ME proti Švédsku • Reuters

Jima Gottfridssona si vzali do parády hned dva čeští házenkáři • Reuters

Jim Gottfridsson se raduje z gólu do české sítě • Reuters

Čeští házenkáři děkují fanouškům za podporu při ME v Bratislavě • Reuters

Čeští házenkáři se nemají za co stydět • ČTK/AP

PŘÍMO Z BRATISLAVY | Karviná, Zubří, Hüttenberg, Elbflorenc, Differdange, Dessau-Rosslau, Lübeck…To jsou zaměstnavatelé větší části kádru českých házenkářů, kteří se ukázali na ME v Bratislavě. Týmy z podprůměrné extraligy, druhé bundesligy, lucemburské ligy. Proti nim stála esa z Kielu, Rhein-Neckaru Löwen, Barcelony, Montpellier. Španělé jako úřadující mistři Evropy, Švédové vicemistři světa. Chlapi ze špičkových klubů s tučnou výplatou, sportovní milionáři.

O to víc bouchne do očí, že za nimi Češi vůbec nezaostávali. Stíhali jejich tempo, vyrovnali se hvězdám v dovednostech. A co jim chybělo, eliminovali enormní bojovností a taktickou disciplínou. Vystoupení reprezentace na evropském šampionátu se stalo milým překvapením, vyřazení ve skupině navzdory.

Znali jste před turnajem jména Reichl, Piroch, Patzel, Vančo, Franz? Evropa je teprve začala objevovat stejně jako valná část tuzemských fandů, kterých se do Bratislavy sjela navzdory covidovým restrikcím hromada. Přes rok se Češi o házenou úplně nezajímají, ovšem každý šampionát si dokážou užít. Tentokrát byli na tým opravdu pyšní. Stejně jako trenér Rastislav Trtík, který vedl elitní výběr země na velké akci po dlouhých sedmnácti letech. Už si nemyslel, že to někdy ještě zažije.

Dnes je mu šedesát a jako by zastavil čas. Je pořád stejný. Zarostlý čertík s culíčkem, věčný mladý, vydávající energii jako jaderná elektrárna. Mužstvo narychlo převzal po odvolaných internacionálech Kubešovi s Filipem, což od svazové exekutivy vypadalo jako šlápnutí do bláta. Pořád mám za to, že byla chyba zbavit se úspěšných koučů jen kvůli nedokonalým epidemiologickým opatřením před loňským MS v Egyptě. Trenéři nemůžou být prioritně zodpovědní za ochranu hráčů proti nákaze covidem.

Česká házená na tom není tak dobře, aby si mohla dovolit tak jednoduše se zříct služeb Daniela Kubeše a Jana Filipa nechat v podřadnější funkci na svazu. Na oba je navíc navázán Filip Jícha, nejlepší házenkář světa za rok 2010 a veleúspěšný kouč THW Kiel. Je velký luxus dát tyhle osobnosti s renomé v cizině stranou.

Nový předseda Ondřej Zdráhala, bývalý dlouholetý spoluhráč zmíněného tria, by měl v blízké budoucnosti zjitřené vztahy urovnat. Nebo se o to aspoň pokusit. Ostatně jedním z hlavních bodů jeho kandidatury bylo sjednocení rozklíženého házenkářského hnutí. Do něj Kubeš, Filip a Jícha rozhodně patří.

Nicméně tah s motivátorem Trtíkem vyšel. Kouč dokázal svou zkušeností a odborností mužstvo získat na svou stranu a zároveň ho vždy správně nabudit. Na šampionátu zanechali Češi až nečekaně skvělý dojem. Postup ze skupiny by jim slušel.

Každopádně, rezervy jsou a ne málo. Pokud se reprezentace touží trvaleji zařadit mezi širší evropskou elitu, musí získat hráči co nejdříve lepší angažmá. Samozřejmě v zahraničí. Česká liga je dál neposune. Možná tohle byl ten krůček, který Babákovi a spol. na ME scházel k postupu přes jednoho giganta. A příště může chybět zase…