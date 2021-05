Vrána černý, potom bílý. Uchvátil nejen gólem. S hráči jako on bude líp

V plné jízdě si srovnal skákající puk, očima se vcucnul do ruského brankáře, podíval se, co dělá, a pak neomylně zavěsil. Jakub Vrána v úvodním zápase ukázal, jak skvostný je střelec. Dominik Kubalík ho vyslal do světa dalekonosným pasem, dopředu vyrazil jak spurtér v cílové rovince a jakmile uviděl volné místo, trefil bez otálení a přesně.