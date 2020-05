Hokeji jde hlavně o baráž. A co když sezona nebude regulérní? | iSport.cz

Extraligové kluby se v jedné věci významně posunuly. Možná se za zavřenými dveřmi pohádali jejich zástupci jak koně. Ale ven vyšli jednotní. Devět klubů chce variantu, jakou teď prezentujeme. Tečka. Žádné jedovaté komentáře bokem. Byl to hlas celku a ten má váhu. Minimálně takovou, aby se o něm na svazové půdě jednalo. Zaráží, že i když u všeho podstatného měl být Josef Řezníček, svazový boss informace slyšel v pondělí poprvé.

Minimálně zajímavé taky je, že šéf hokeje a většina extraligových klubů mají úplně jiný názor na to, jak by měla nejvyšší soutěž v Česku vypadat. Evidentně se nedovedou domluvit na variantě přijatelné pro obě strany. Tomáš Král by slovo „baráž“ nejradši nechal úplně vyškrtnout ze slovníku, většina členů APK by ho zase nejradši umístila na vlajku. Na druhou stranu, nezaslouží si určitý respekt ten, kdo ligu hraje a platí?

Hlavně ale nevím, jestli si všichni zainteresovaní dostatečně uvědomují vážnost situace. Venku sice svítí slunce a už se zase začínáme bavit stylem, že COVID-19 je jen ta chřipka s velkou reklamou. Názor na pandemii můžete mít jakýkoliv, ovšem je vysoce pravděpodobné, že přijde další vlna (vlny). Sport může čekat krize, jakou si ještě nikdy neprošel. Pořád hrozí varianta, že lidi na tribunách v září nebudou a sponzory si kluby proškrtají červeným fixem.

Schválně si položte pár otázek. Co když se objeví ohnisko pandemie v kraji, kde sídlí extraligový klub? Co když bude půlka týmu nakažená? Je reálné odložit třeba 15 zápasů? Nebo je hrát jen venku, když bude tým a lidi kolem něj negativní? Nevracet se domů? A teď zásadní věc. Bude v tu chvíli soutěž regulérní?

Nejsem zastáncem varianty, aby někdo dostával bez práce odměnu. Jenže příští sezona může být pořád hodně divoká, možná neregulérní. A je jedno, jestli byste někoho odpálili do 1. ligy přes baráž, nebo přímo. Klidně hrozí, že tým bude právem křičet, že to nebylo fér, protože měl natřískaný program kvůli dohrávkám, nebo že měsíc nepoznal, jak se hraje na domácím ledě.

Dovedu si představit, že následující sezona by byla přechodná. Přišlo by mi rozumné sportovní sestup pro jednou škrtnout.

Ano, vítěze první ligy, pokud by splnil Licenční řád (za předpokladu, že to nebude jen sranda papír, ale bez výjimek ho budou opravdu plnit i kluby extraligy a budou pod tlakem i ony) přijmout, další rok si dát v 15 s jasnou výhradou, že v sezoně 2021/2022 spadnou dva týmy a počet klubů se vrátí na číslo 14.

A tam už ať se všichni domluví, jestli se předposlední zachrání přes baráž, spadne bez ní, zahraje si o udržení v extralize kuličky, to je jedno. Jen se musí shodnout, vysvětlit si postoje, správně argumentovat na podložených datech. Pak je klíčové nastavit systém, který nikdo nebude napadat během rozjeté sezony a nikdo nebude mít tendence s ním každé léto kvedlat. Třeba k tomu taky jednou dojdeme, ale v tuhle chvíli je vítězství rozumu ukrutně daleko. Spíš vedou emoce.