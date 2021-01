Fotbalový Listopad: koho chce armáda od Berbra? Šmicer je na frontě

Je to o poznání lehčí krok, z nohou spadlo závaží. Český fotbal vstupuje do prvního roku po pádu mocného kmotra a strůjce všemožných pletich Romana Berbra. Přesto je ještě hodně daleko od toho, aby se svobodně rozběhl a nenarazil zase do zdi. Byť třeba o poznání nižší, prostupnější. Není vůbec jisté, nakolik to bude (d)očista…

„Cítím to jako Listopad 1989,“ ozvalo se z mobilu. Těsně poté, co byl Berbr v říjnu zatčen, volal jeden známý trenér, který vedl i reprezentaci. Vystihl tím nečekané uvolnění, až euforii, rozmach nadějí, že by to konečně mohlo jít jinak. Srovnání to není od věci, jakkoli étos převratné změny ve společnosti už dávno vyvanul. Ve fotbale se teď hraje o to, aby nálada nakloněná revoluci nevyprchala během několika měsíců. A aby se ji povedlo prosadit důsledně.

Asistovat u toho i tentokrát budou „převaděči moci“, kteří pomáhají nástupu nové garnitury a svezou se s ní do nové doby. Situace ve fotbale při tom reálně vypadá tak, že kvůli zhoubné, dvacet let trvající „berbrizaci“ na všech úrovních budou tihle lidé hrát mnohem větší roli. Ať už převlékači kabátů, či přijatelnější figury. Do značné míry půjde o hledání nejmenšího zla. O míru tolerance a zvážení kladů a záporů těch, kteří byli tak či onak s dosavadním neblahým stavem spjati a tak či onak se umazali. Což se týká i tábora reformátorů.

Ukazuje to příklad iniciativy Fotbalová evoluce, která odkryla své tváře a (částečně) karty jako první. Takže jsou „muži v bílém“ také vystaveni největší pozornosti, i té nepříjemné. Zmíněná dilemata zosobnil bývalý generální sekretář asociace Rudolf Řepka, jenž na Strahově působil deset let.

V téhle funkci se od něho nedalo očekávat, že by se vůči Berbrovi výrazně vymezoval, přesto jeho vystupování dlouho dělalo dojem bagatelizace poměrů. Silnější munici poskytl tím, že se bezpodmínečně nadále hlásí k Miroslavu Peltovi, jehož prohlásil za jednoznačně „profotbalového“. I Řepkovo jméno se přitom objevilo v dotační aféře, která bývalému šéfovi FAČR zlomila vaz.

Jestli bude platit, že uměřeně a nekonfliktně vystupující Řepka hodlá ambice cílit jen na vedení teplického fotbalového okresu, může za tím být proklamovaná snaha reformovat fotbal zezdola, ale právě i vědomí osobní historie. Nebo to nakonec bude jinak, protože patří mezi úzkou skupinu lidí, kteří se orientují ve složitém fotbalovém aparátu. A takoví budou potřeba – zvlášť pokud se bude o post předsedy opravdu ucházet