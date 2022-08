Řečtí bohové Slavii ochránili. Kačaraba nedosáhl na evropské parametry

Letos je právě Evropská konferenční liga cílem sešívaných a parta Jindřicha Trpišovského v Aténách výrazně nakročila do cílové rovinky. V odvetě v Aténách se tak nějak potvrdilo to, co se obecně očekávalo. Panathinaikos, který v Praze zůstal hodně za očekáváním, se hned od začátku vrhnul do mocné ofenzivy a sešívaní prožili doslova poločas hrůzy. Řečtí bohové ale tentokrát drželi ochrannou ruku nad sešívaným souborem.

Slavia mohla inkasovat už ve druhé minutě utkání, kdy Šporar poslal balon naštěstí pro Pražany jen do tyče Mandousovy brány. Právě Aleš Mandous byl sice jedním z velkých hrdinů zápasu v řecké metropoli, ale ne všechno bylo zalité sluncem.

Slavia může být ráda, že na zápasech předkola EKL není k dispozici VAR. Pokud by totiž bylo utkání pod dohledem videorozhodčího, tak by ho Aleš Mandous asi celé nedochytal. Po jednom ze zákroků měl totiž podle opakovaných záběrů hodně blízko ke druhé žluté kartě a Panathinaikos zase hodně blízko k výhodě pokutového kopu.

Obranu sešívaných nejvíc trápil Andraž Šporar. S hlídáním slovinského útočníka měl velké problémy Taras Kačaraba. Ukrajinský stoper v obraně sešívaných zaskakoval za distancovaného Eduarda Santose a jeho výkon, podle mého názoru, rozhodně nedosahoval pohárových parametrů. Právě Andraž Šporar se ve druhé půli postaral o jediný gól Panathinaikosu. Další už naštěstí pro českého vicemistra řecký tým přidat nedokázal.

A to i díky dobrým tahům slávistického „realizmu“. Po příchodu Mosese Usora a hlavně tvořivého Petra Ševčíka se Slavii dařilo více držet balon na útočné polovině a nepouštět soupeře do nebezpečných brejků. A když se v nastaveném čase trefil další střídající hráč Václav Jurečka, bylo vymalováno. Slavia sice v Aténách nepředvedla žádný oslnivý výkon, ale úkol splnila. Řecký velkoklub srazila na kolena a zůstává ve hře o základní skupinu Evropské konferenční ligy.

Raków Čenstochová by měl být sice papírově slabším soupeřem než Panathinaikos, ale vzpomeňme si na loňskou sezónu, kdy Slavii zastavil jiný polský tým, Legia Varšava. Doufejme, že se něco podobného tentokrát opakovat nebude a slávistická bárka dopluje do vysněného přístavu.

P.S. Palce držme v následujících dvou týdnech také Slovácku, protože tři pohárové zástupce by Česko kvůli národnímu koeficientu potřebovalo jako sůl.

Václav Pilný

Komentátor O2 TV Sport