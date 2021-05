Češi vyklouzli: Chceme žít! Druhá šance ale už nepřijde. Tuhle musí využít

Rodinní příslušníci, teď rozuměj fanoušci, už se chystali na nejhorší. Ovšem pak se, konečně, ukázala vnitřní síla, kterou nemocný dlouho ukrýval. Teď vytryskla. Pacient se zázračně probral, ukázal: Já chci žít! Ale pozor, nemá vyhráno. Dýchá, komunikuje, ale čínský virus ještě může zaútočit.

Národní tým last minute ukázal, že má charakter a sílu. Tyhle dvě položky dosud jenom podřimovaly. Už se zdálo, že ani kouč Filip Pešán, kritizovaný za to, že do toho nedává navenek emoce, si neví rady. Dlouho se zdálo, že vést národní tým je pro něj až moc velké sousto. Uvízl na místě.

Až do třetí třetiny. Dá se říct, že ta zachrání celý turnaj. Může ho nasměrovat tam, kam ho pasovali experti i legendy a světoví šampioni. K medailím. Dlouho se zdálo, že kdo sní o placce, by měl volat doktora Chocholouška.

Už nemusí, to by měli Švédové. Češi si musejí dát pozor, aby tuhle šanci, kterou si tvrdou lopotou vydřeli, nepromarnili. Druhou takovou příležitost na turnaji, v němž se může stát cokoliv, už nedostanou. Otevřeli si cestu k medaili. Hlavně si ji zase nezavřít.

Trenéři už by neměli se sestavou šíbovat. Vypadá to, že, konečně, našli ideální složení. Tak teď v tom setrvat. Už žádné šetření, ale i dál je třeba vsázet na vítězné složení. K dispozici mají silný výběr. Když je v pohodě, umí velké věci. Teď jde o to, aby mu pohoda vydržela.

Stejně jako před dvěma lety v Bratislavě se řeší případ Jakub Vrána… Opět je kolem něj živo. Možná je s ním těžší práce, ale stojí za to s ním pracovat. Byl to právě on, kdo bombou při přesilovce odšpuntoval příval energie. Na papíře začínal jako třináctý útočník. Proč? Možná to byl i impuls pro něj. Zabralo to.

Pozitivní je i to, jak za to vzal kapitán Jan Kovář. I on se hledal. Rval se, ale lehkost chyběla. Frustrace ovlivnila i hlavu, jindy skvělé přihrávky šly ztuha. Ale proti Švédům srovnal. A ten výbuch radosti ukázal: My se jen tak nedáme!

Bude i na něm, aby mužstvo tuhle šanci nepromarnilo. Turnaj, odehrávající se v nezvyklých kulisách, je plný pošetilých výsledků. A upřímně – cesta k medailím je volnější než jindy. Toho je třeba využít.

Další zaváhání už si Češi nesmí dovolit. Hráči musí zůstat v montérkách.

Zobrazit online přenos Góly Domácí: 12:08. Wingerli, 15:02. Rakell Hosté: 41:10. J. Vrána, 44:53. Jan Kovář, 48:17. Klok, 58:26. Flek Sestavy Domácí: Reideborn (Fasth) – Pudas, Tömmernes (C), Lööv, Pilut, Nygren, Dahlbeck (A), Sellgren – O. Lindberg, P. Lindholm, Rakell – Rasmussen, A. Kempe, M. Kempe – Sörensen, Lundeström, Olofsson – Frödén, Wingerli, Friberg. Hosté: Hrubec (Will) – Hronek (A), D. Musil, Klok, Hájek, Šulák, Šustr, D. Sklenička – D. Kubalík, Jan Kovář (C), Zadina – Sekáč, Chytil, Blümel – M. Stránský, Špaček, Lenc – Smejkal, R. Hanzl (A), Flek – J. Vrána. Rozhodčí Gofman, Romasko – Lazarev, Shalagin (všichni RUS). Stadion Olympic Sports Centre, Riga

Skupina A Z V VP PP P Skóre B 1. Rusko 4 3 0 0 1 15:7 9 2. Švýcarsko 4 3 0 0 1 14:10 9 3. Slovensko 4 3 0 0 1 11:12 9 4. Česko 4 1 1 0 2 12:13 5 5. Dánsko 4 1 1 0 2 7:9 5 6. Velká Británie 4 1 0 1 2 8:15 4 7. Bělorusko 4 1 0 1 2 8:12 4 8. Švédsko 4 1 0 0 3 12:9 3

Sýkora se vrátil ke kritice Vrány před dvěma lety: Od té doby už nesleduju reakce