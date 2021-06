KONEC hned po skupině! Basketbalistky na ME propadly s Chorvatskem

České basketbalistky si na mistrovství Evropy 2021 play off nezahrají. V zápase o všechno s Chorvatskem propadly, prohrály o téměř třicet bodů 56:84 a šampionát pro ně končí po třech porážkách čtvrtým místem ve skupině D. Už potřetí za sebou tak Češky na ME nedokázaly proklouznout ani do vyřazovací části.