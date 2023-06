Český smutek. Trenérka Ptáčková po ME: Proč nás osud tak zkouší? Kruté

Čtvrtfinálová prohra o bod s Maďarskem si nesla hořkou pachuť křivdy, kdy rozhodčí v závěru utkání po konzultaci u videa chybně otočili aut a připravili Češky o medailové boje a postup do olympijské kvalifikace.

O další šanci se Lvice popraly v sobotu v zápase o 5. až 8. místo s Německem – jenže přišla další krutá prohra, tentokrát po prodlužení.

„Do budoucna to hráčky pozvedne a zocelí, prohrály jsme zaslouženě. Německo mělo brutální převahu na doskoku, praly jsme se s tím, jak jsme jen mohly,“ uznala trenérka Ptáčková.

„Stál proti nám opravdu skvělý soupeř, skvělé hráčky jako Gülichová, Fiebichová a další v týmu. Nakonec byl soupeř o několik míčů lepší, ale musím tým pochválit za boj o každý balon. Na hřišti jsme nevypustily ani sekundu,“ chválila trenérka svěřenky.

Reprezentantky po slabším začátku převzaly iniciativu, další skvělý výkon předvedla pivotka Natálie Stoupalová (12 bodů, 6 doskoků), heroické nasazení ukázala Kateřina Zeithammerová.

„Rozhýbala to svou rychlostí. Byla příkladná po celé mistrovství,“ ocenila Ptáčková 160 centimetrů vysokou rozehrávačku působící v Hradci Králové.

„Chyběl znovu kus štěstí, abychom to dotáhly do konce. Štěstí nám docela nepřálo,“ mrzelo Zeithammerovou, která rychlými výpady pod koš přispěla 12 body.

Koš za 0,4 sekundy...

Řada hráček si na mistrovství Evropy odbyla premiéru na velké akci a žádná z nich nezklamala.

„Bojovaly o svou šanci, za týmový výkon si zasloužíme pochvalu. Jsem přesvědčená, že mladé hráčky si velmi váží, kolik mohly odehrát zápasů. Nikdo neseděl na lavičce. Je to pro ně velký vklad do budoucna, tohle mistrovství trvalo čtrnáct dní, ale pro ně (z pohledu získaných zkušeností) jako by trvalo víc než rok,“ řekla Ptáčková na tiskové konferenci.

Český tým si na ME došel pro nejlepší umístnění od roku 2013, na obsáhlé hodnocení bude potřebovat více času. „Protože jsme se cítily mizerně před dvěma dny a cítíme se mizerně i teď. Bylo to opravdu na dosah,“ konstatovala Ptáčková.

Vyrovnání Němek přišlo střelou v poslední sekundě čtvrté čtvrtiny. „Jestli 0,4 sekundy stačilo, aby padl koš? O to je těžší, že jsme si myslely, že vítězství je naše, holt zase přišla změna,“ dodala Ptáčková.

Na turnaj její nově poskládaný tým přijížděl s cílem postupu ze skupiny, vracet se bude s myšlenkami, že výsledek mohl být ještě o něco lepší než konečné osmé místo.

„Omlazení týmu je to dobrý vklad do budoucna. Ale už teď družstvo ukázalo obrovský charakter a bojovnost a mohly jsme dokázat ještě víc,“ uzavřela Ptáčková.

„Určitě je to úspěch, ale když víme, že jsme mohly být v nejlepší čtyřce, teď hrát i o páté místo, tak je to spíš smutné. Jako úspěch to budeme brát asi později, teď to spíš mrzí,“ dodala Zeithammerová.