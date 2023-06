Smutná hrdinka o skandálu na ME. Na hřišti nevěděla, ale když se podívala...

Mohla být hrdinkou, střelkyní vítězného koše, který by poslal české basketbalistky do semifinále ME. Místo toho opouštěla Kateřina Zeithammerová palubovku po čtvrtečním duelu s Maďarkami v slzách. Porážku 61:62 způsobil skandální přehmat rozhodčích, kteří v koncovce otočili aut ve prospěch soupeřek, čímž jim dali šanci pro vítěznou střelu. Jednadvacetiletá rozehrávačka našla sílu na prohlédnutí záznamu až s odkladem a viděla, že od její hlavy se balon do zázemí rozhodně neodrazil.

Jen 160 centimetrů vysoká basketbalistka Hradce Králové, nejmenší členka týmu trenérky Romany Ptáčkové, mohla být největší postavou utkání. Bleskurychlým a chytrým nájezdem do koše na pravou ruku jedenáct vteřin před koncem dokonala velký obrat z minus sedmnácti bodů proti Maďarkám.

Češky v tu chvíli vedly 61:60, pak se Kateřina Zeithammerová blýskla výbornou obranou na nohách, čímž donutila Ágnes Studerovou ke ztrátě. Místo míče pro Češky ale sudí u videa opravili výrok a dali ho do držení Maďarkám.

Sama si ve čtvrtek kritický moment prohlédla až ve chvíli, kdy na to posbírala psychické síly. „Hned po zápase jsem na to úplně neměla náladu, ale večer jsem se na to už podívala. Já jsem v tu chvíli ani sama nevěděla na hřišti, jestli jsem se dotkla hráčky, nebo to byl míč. Když jsem se dívala na videu, tak si myslím, že nebyla nějaká (moje) teč. Ale rozhodčí rozhodl, jak rozhodl,“ řekla Zeithammerová.

Do šatny odcházela v slzách. Musely ji podpírat i utěšovat rovněž plačící spoluhráčky. „Ten den jsme z toho byly všechny takové špatné, ale teďka už to musíme hodit za hlavu, protože zítra před sebou máme další zápas a nemůžeme se v tom pořád hrabat. Prostě jsme to hodily za hlavu a musíme se soustředit dál. Určitě je o co hrát, takže sklopit hlavu a musíme dál bojovat,“ popsala páteční rozpoložení týmu Zeithammerová.

Ten v sobotu v Lublani čeká od 12.00 střet s Němkami. V případě vítězství český tým postoupí do kvalifikace o olympiádu, na níž se představí šestnáct zemí. Vedle pořádající Francie a mistryň světa z USA se z ní dostane pod pět kruhů deset celků.

„Já jsem nad tím ani takhle nepřemýšlela. Je to něco, co bych hrozně chtěla a teď to máme před sebou. Bylo by to super, kdybychom sobotní zápas zvládly,“ dodala Zeithammerová.