Belgičanky porazily Španělky, poprvé v historii ovládly ME. Bronz pro Francii

Belgické basketbalistky zvítězily ve finále mistrovství Evropy v Lublani nad Španělskem 64:58 a slaví první triumf v historii. Dosud měly bronzy z kontinentálního šampionátu z let 2017 a 2021. Španělky sice až do 36. minuty nepustily soupeřky do vedení, ale na zlaté medaile z let 1993, 2013, 2017 a 2019 nenavázaly.