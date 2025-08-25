Hruban po deseti letech v Rize na ME: Nostalgie se dostavila. Krejčí? Zvládne to
PŘÍMO Z RIGY | Při absenci Tomáše Satoranského je Vojtěch Hruban poslední mohykán, který pamatuje EuroBasket 2015 jako člen národního týmu. Tenkrát se hrálo v Rize. Po celé dekádě je tady repete. Hruban je u toho i v nové obuvi a věří, že mladší generace svůj part zvládne. „Ani jednomu není sedmnáct. A třeba takový Víťa? Co já bych mu radil? Zrovna on to zvládne, protože má hlavu nastavenou dobře," říká zkušený hráč Nymburka na adresu Víta Krejčího a spol.
Jste posledním pamětníkem EuroBasketu 2015, který se konal v Rize. Co to s vámi dělá?
„Nostalgie se dostavila. Od té doby jsem tady byl hodněkrát, ale EuroBasket je něčím specifický. Samozřejmě je to daleko větší akce. Je fajn být tu znovu.“
V čem je to teď jiné?
„Postupně se to vyvíjelo. Předtím taky byli v repre Jirka Welsch nebo Luboš Bartoň, ale ti další hráči taky nebyli otestovaní EuroBasketem, protože předtím na něm prostě nestartovali. Situace to bývaly podobné. Myslím si, že teď máme možná zkušenější tým, než v roce 2015. Největší test to bude pro ty, kteří budou startovat poprvé a měli by mít nějakou větší roli jako Martin Svoboda nebo Richard Bálint. Víťa Krejčí už startoval, ale jeho role bude důležitá.“
Dáváte těm mladším nějaké rady?
„Ani jednomu není sedmnáct. A třeba takový Víťa? Co já bych mu radil? Zrovna on to zvládne, protože má hlavu nastavenou dobře.“
Co říkáte v týmu na to, že chybí Tomáš Satoranský?
„Je to nepříjemné. Hlavně bychom ho tady chtěli mít po té lidské stránce. Víme, že pokud se chtěl loučit po turnaji, protože takové řeči byly, tak teď to bude muset asi posunout. Na hřišti by se pochopitelně moc hodil, ale jeho zdravotní problémy byly větší, než se na první pohled zdálo. Vypadalo to poměrně špatně už po přípravě ve Španělsku. Musíme hrát s tím, co máme a nebudeme se na nic vymlouvat.“
Jde vůbec udělat z absence Satoranského výhodu? Mohou vás soupeři podcenit?
„Podcenit možná trošku. Pochopitelně jsme trochu v predikcích spadli, když se lidi dozvěděli, že Saty nejede. Musíme prostě hrát jinak. Nemít Satyho není výhodou nikdy.“
Dlouho očekávaný start turnaje je pomalu tady. Jak se cítíte?
„Je to super. Atmosféra je tady taková jiná, jak se EuroBasket teď hraje jenom každé čtyři roky. Navíc hned ten náš první zápas s Portugalskem je důležitý pro vývoj ve skupině.“
Třikrát na turnaji hrajete ve 13.45. Je to v něčem nezvyk?
„Asi teď nebude ranní střelecký trénink v den zápasu. To je nezvyk, ale poslední dobou naskrz Evropou těch odpoledních zápasů přibývá. O víkendech se často začíná dřív. Před pár lety to bylo jen ve Španělsku. Není tam čas na nějaký velký oběd. Buď lehká snídaně a pak něco k obědu, nebo hodně snídaně později. To je asi jediná věc, která se musí nějak skloubit, aby člověk nešel hrát hladový nebo přecpaný.“
Ve středu hraje v Rize odvetu předkola Konferenční ligy Sparta. Kolik fotbalových fanoušků je v týmu?
„Pár jich tady bude, ale řekl bych, že jsou tu spíš slávisté. Nějaký sparťan v týmu taky bude, ale nikdo tak fanatický, že by vykřikoval, že musíme jít na fotbal.“
Jaká podpora rodiny bude přímo v Rize?
„Řekl bych, že poměrně velkou. Každému z nás tady někdo přijede. Pár řad za naší lavičkou zabereme.“
Boty, ve kterých budete hrát, jsou nějak speciální?
„To je speciál pro letošek. Náš kondiční trenér Michal Miřejovský nám vyrábí boty na zakázku. Je to takové hezčí a osobní. Člověk si tam může dát, co chce. Mám tam třeba rok 2010, protože jsem tehdy začínal v reprezentaci.“
Boty Vojtěcha Hrubana • Václav Mudra