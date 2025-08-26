Klíčový duel na úvod EuroBasketu. Krejčí vypiloval trojky a jde na kamaráda: Hrozný zvíře
PŘÍMO Z RIGY | Když se losovaly základní skupiny EuroBasketu, příliš snadnějších soupeřů by si Češi asi nevybrali. Těsně před řežbou s Portugalskem se však predikce srovnávají. Může za to absence Tomáše Satoranského i zajímavé skalpy Portugalců v přípravě. „Bude velmi důležité, jak zápas začneme. Mají hodně hráčů v nejlepších letech jako Queta nebo Williams,“ upozornil kouč Česka Diego Ocampo na dvě největší portugalské hvězdy.
Česká příprava nebyla jednoduchá. Okleštěný tým spíše lovil zkušeností z lekcí, které dostal od Španělska, Srbska či Turecka. Porazit Gruzii se jistě počítá, byť byla v přípravě bez Šengelji a vlastně i Bitadzeho. Postupně se však česká hra zlepšovala a snesla i přísnější měřítka toho, co Ocampo pravděpodobně bude vyžadovat. Rychlý přechod do útoku, nalezení palebné pozice a pokud možno útok zakončit do patnácté sekundy. Jenže Portugalci si věří. Absence Satoranského jim vlila ještě více entusiasmu do žil.
„Myslím, že tento duel je ze všech nejdůležitější, protože Česko je náš přímý soupeř v boji o postup. Pokud chceme jít dál, zápas proti České republice je klíčový k dosažení tohoto cíle,“ zdůraznil křídelník Diogo Brito.
Největší hvězdy ale hledejme jinde. Je to pivot se zkušenostmi z NBA Neemias Queta a také naturalizovaný Američan Travantee Williams, který strávil poslední ročník v Rumunsku. „Jsou na tom před EuroBasketem velmi dobře. Odehráli velice dobrý turnaj ve Španělsku, porazil první tým Španělska. Hovořit o tom, kdo je favoritem utkání, je těžké. Mají opravdu kvalitního kouče, kterého dobře znám. Bude velmi důležité, jak zápas začneme. První utkání je vždy úplně jiné než ta další, jste pod větším tlakem a můj úkol tak je, aby se náš tým cítil v prvních minutách dobře a získal sebevědomí,“ pravil kouč Ocampo po úterním tréninku.
Vít Krejčí vkročí do turnaje jako největší česká hvězda. S tou portugalskou Neemiasem Quetou se zná. V NBA na sebe tu a tam při zápasech Atlanty s Bostonem narazí. „Bavíme se spolu. Je to dobrý kamarád. Když proti sobě hrajeme, tak pár slov vždycky prohodíme. Neřekl bych ale, že jsem s ním někdy zažil něco speciálního. Těším se, až zase budu na hřišti proti němu. Je to hrozný zvíře. Musíme se na něj pořádně připravit,“ řekl na adresu portugalského tahouna Krejčí, který ale hned z úsměvu přešel k vážnému výrazu.
„Vůbec je nemůžeme podceňovat. Myslím si, že to bude vyrovnaný zápas od začátku až do konce a pro nás to bude dobrá první výzva. Je to první zápas a hned extrémně důležitý. Takže se na to těším a bude to určitě výzva. A pro spoustu kluků tady to bude asi největší a nejdůležitější zápas v jejich dosavadní kariéře. Takže jak říkám, je to pro nás také nějaká nová zkušenost a já se těším, že s nimi budeme čtyřicet minut běhat a soutěžit. Dáme do toho úplně všechno,“ burcuje Krejčí
Zároveň hráč Atlanty zmínil, co mu dělalo v přípravě možní největší těžkosti. „Obzvlášť ze začátku to bylo extrémně těžké na trojce, protože jsem teďka dva roky za repre nehrál. V NBA je to jako by dlouhá dvojka. Já jsem prostě odstřílel třeba deset střel za celé ty dva roky, takže střílet z trojky je pro mě těžší, ale už jsem se do toho dostal. Je to asi nějak o zvyku, ale zase je fajn mít tu možnost střílet dva metry za trojkou, protože ta hra se ti pak mnohem víc otevře a dá se toho i dobře využít. Vlastně i protihráči si na to musí dávat pozor a otevírá to zase úplně nové věci,“ popisoval svůj progres ve střelbě za tři body v Evropě Krejčí.
Nejen jeho trojky budou potřeba. Zápas začíná ve 13.45 českého času a výsledek oběma celkům napoví, jaké mohou mít vlastně ambice do dalšího průběhu skupiny. Prohrát s Portugalskem by znamenalo pro český tým velké komplikace.