Hodnotit Ocampa by ode mě bylo laciné, říká Zídek. Přijel podpořit syna: Věřím, že...
PŘÍMO Z RIGY | Byl prvním Čechem v NBA, to už mu nikdo neodpáře. Se Žalgirisem Kaunas ovládl v roce 1999 Euroligu a platil za jednoho z nejlepších evropských basketbalistů své doby. Řeč je o Jiřím Zídkovi (52). Jeho syn Jan Zídek (25) právě válčí na EuroBasketu a tatínek se na něj přijel podívat na prodloužený víkend. V hledišti rižské arény sledoval neúspěšné boje s Turky i Estonci. „Jako fanoušci musíme mít trpělivost. Trenér Ocampo to nemá vůbec jednoduché. Je precizní a detailní. Musíme mu dát čas,“ říká česká basketbalová legenda.
Jak si užíváte sledovat syna na jeho první velké mezinárodní akci v reprezentaci?
„Jsem moc rád, že se Honza dostal do týmu. Užívám si to jako každý jiný táta a držím mu palce.“
Vidíte tam něco z basketbalových rodinných genů?
„Myslím si, že každý z nás jsme měli nebo máme svou hru. Je to velmi těžké srovnávat. Basketbal se jako hra během nějakých šedesáti let hodně změnil. Rychlost a pružnost už jsou úplně někde jinde. Myslím, že takové ty základní věci jako třeba čtení hry tam je, ale to je naprosto irelevantní.“
Co jste mu řekl jako první, když jste se o nominaci dozvěděl?
„Spíš jsem to bral, že toto léto je pro něj velice důležité. V pětadvaceti potrénovat dobře tu „posezonu“ je strašně důležité pro jakéhokoliv hráče. Držel jsem mu palce. Když se do dvanáctky na turnaj dostal, byl jsem jedině rád. Věřím, že ho to může posunout kupředu.“
Přitom říkal, že v devatenácti, když hrál za Radotín, uvažoval o tom, že basketbalu nechá. Šest let uteklo a on je na EuroBasketu.