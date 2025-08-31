Problémy v srbském ráji: hvězda NBA se zranila a dohrála. Proti Čechům nenastoupí
PŘÍMO Z RIGY | Je to jako direkt pancéřovou pěstí do srbských plánů na zisk zlata z EuroBasketu. Hvězdný Bogdan Bogdanovič na turnaji dohrál. Zápas proti Lotyšsku sledoval jen z lavičky, teď už je ale jasné, že se v Rize na palubovku nevrátí. Na vině je zranění stehenního svalu, které utrpěl v duelu s Portugalskem.
Zatím Srbsko zvládlo tři zápasy na turnaji výherně, i když proti Portugalsku to nebyla žádná sláva a s Lotyšskem vyhráli Nikola Jokič a spol. jen o čtyři body. To už kapitán výběru a střelec Los Angeles Clippers v plánech kouče Svetislava Pešiče chyběl.
Bogdanovič hlásil potíže se stehenním svalem v duelu s Portugalci. Však taky odehrál jen necelých patnáct minut. Srbská média uvedla, že dodatečné vyšetření odhalilo natržení hamstringové šlachy.
Ve věku 33 let je to možná poslední velká mezinárodní akce pro Bogdanoviče, který je hned po Jokičovi největší hvězda a nejuznávanější persona srbského týmu. Směrem k postupu ze skupiny se nejedná o problém, ale vzhledem k tomu, že Srbové do Rigy přijeli urvat zlaté medaile, dochází na první závažnější trhlinu.
Je tedy jasné, že Bogdanovič se nepostaví proti Česku do pondělního zápasu, ve kterém se český tým pokusí téměř nemyslitelné, tedy zaskočit hlavního favorita šampionátu a získat svou první výhru na turnaji.