Česko - Lotyšsko 75:109. Národní tým zakončil mistrovství Evropy drtivou prohrou
Čeští basketbalisté při svém loučení s mistrovstvím Evropy v Rize utrpěli debakl s domácím Lotyšskem 75:109 a prohráli i pátý zápas na turnaji. Nejlepšími střelci týmu kouče Diega Ocampa byli s 11 body Vít Krejčí, Martin Peterka a Ondřej Sehnal. Za vítěze zazářili shodně s 20 body bratři Dairis a Davis Bertansové.
Bez vítězství skončili Češi naposledy v roce 2007 ve Španělsku, kde odehráli jen tři duely. Potom se po dvou absencích vrátili na EuroBasket až roce 2013 a od té doby mezi elitou nechyběli.
Pro český tým byla dnešní porážka nejvyšší od srpna 2022, kdy prohrál v kvalifikaci mistrovství světa ve Francii 60:95. Na velké mezinárodní akci vyšší rozdílem neuspěl naposledy v červenci 2021 na olympijských hrách v Saitamě s USA (84:119).
Na úvodním dunk Davise Bertanse odpověděl Martin Kříž a po trojce Rihardse Lomažse ještě vyrovnal Ondřej Sehnal, ale potom už byli ve vedení jen Lotyši. Po dvou trefách Davise Bertanse z perimetrů měli náskok už 16:9. Peterka se postaral o pět českých bodů za sebou a snížil, po koších Martina Svobody a Tomáše Kyzlinka se Češi přiblížili až na dva body. Po první čtvrtině ale měli domácí náskok 30:24.
Na začátku druhé desetiminutovky Lotyši unikli do devítibodového náskoku. Na koše Rolandse Šmitse a Arturse Kurucse sice odpověděl trojkou Krejčí, ale potom dal osm lotyšských bodů za sebou hvězdný Kristaps Porzingis a bylo to už 43:31. Díky dunku si připsal své první body ve čtvrtém vystoupení na ME Adam Kejval, ale náskok domácích do poločasu narostl na 14 bodů.
Start třetí čtvrtiny ovládli Lotyši, povzbuzovaní zaplněnou Riga Arenou 11 tisíci diváky, 8:1 a odskočili na 66:45. Na Peterkovu trojku odpověděli osmibodovou šňůrou a postupně utekli až na rozdíl 31 bodů, který zařídil trojkou 35 sekund před koncem Marcis Šteinbergs.
Poslední část začal šesti body za sebou Šmits. Po trojce Sehnala předvedli domácí osmibodovou šňůru a dovršili stobodovou hranici: po trojce Dairise Bertanse vedli 100:59. Na trefu Krejčího z perimetru odpověděli Lotyši třemi trestnými body a ještě jednou odskočili na nejvyšší rozdíl v utkání o 41 bodů. Češi zmírnili skóre sérií 9:0, na níž se sedmi body za sebou podílel Richard Bálint. Ten měl navíc i poslední slovo, ale i tak zakončil Ocampův výběr turnaj druhým debaklem.
Nejvíce bodů Lotyšska: Dairis Bertans a Davis Bertans oba 20, Porzingis a Šmits oba 16.
Sestava a body Česka: Krejčí 11, Sehnal 11, Kříž 4, Zídek 2, J. Bohačík - Peterka 11, Martin Svoboda 10, Bálint 9, Křivánek 7, Kyzlink 5, Kejval 4, Hruban 1.
Fauly: 16:22.
Trestné hody: 20/12 - 15/8.
Trojky: 17:11.
Doskoky: 41:27.
Tabulka
|1.
|Turecko
|4
|4
|0
|364:279
|8
|2.
|Srbsko
|4
|4
|0
|344:273
|8
|3.
|Lotyšsko
|5
|3
|2
|412:384
|8
|4.
|Portugalsko
|5
|2
|3
|325:368
|7
|5.
|Estonsko
|5
|1
|4
|352:397
|6
|6.
|Česko
|5
|0
|5
|338:434
|5