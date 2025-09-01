Česko – Srbsko 60:82. Čtvrtina hrůzy a hotovo. Národní tým do osmifinále nepostoupí
Čeští basketbalisté zažívají nejhorší EuroBasket za dlouhé roky. Docela logicky letargii podpořilo Srbsko s Nikolou Jokičem. Favorit z Balkánu se nezdál, že hraje zdaleka naplno, přesto poslední celek tabulky překonal jednoznačně 82:60. Střet dvou světů ukázal, jak na tom český basketbal bez Satoranského, Veselého, ale třeba i Balvína momentálně je.
Jsou to duely s velkou tradicí, když půjdeme až do dob, kdy se střetávaly Československo s Jugoslávií. Památné vítězství Čechoslováků přišlo například ve čtvrtfinále ME 1985. Pak tým kolem Kamila Brabence na turnaji získal stříbro.
Když se přesuneme do současnosti, důvodů k radosti Česko moc nemělo. Se Srbskem se potkalo i s pondělním duelem v historii celkem šestkrát. Bohužel se lvi nikdy z výhry neradovali a nutno říci, že málokdy předtím byly už na startu utkání karty rozdány podobně jasně jako nyní.
Je pravdou, že Srbové nepůsobili dosud na turnaji jako ten očekávaný válec. Kromě zraněného Bogdana Bogdanoviče kouč Svetislav Pešič jen málo využíval i někdejšího dvojnásobného vítěze Euroligy Vasilije Miciče. Možná právě kvůli zranění Bogdanoviče byl ale Micič v permanenci nejvíc v dosavadním průběhu turnaje. A připomněl, jaký je to plejer.
Kapitán Vojtěch Hruban po nedělním tréninku volal po pracovitosti a bojovném duchu. Jenže svěšené hlavy Čechů byly patrné od chvíle, kdy se nevydařil začátek klání. První perioda skončila 27:5 pro Srby a vlastně bylo po zápase. Kvalitativní rozdíl bil do očí. Někdy Češi působili zmatečně, že vlastně nevědí, co mají hrát. Za stavu 3:19 si zavolal k sobě do hloučku při přerušené hře zbytek pětky benjamínek Petr Křivánek. Příliš to ale nepomohlo.
„Ukázali v prvních deseti minutách svoji kvalitu, kdy opravdu hráli úplně na jiném levelu než my. I když jsme impotentní v útoku první čtvrtinu, tak si nemůžeme nechat dát tolik bodů zpod koše. Musíme udělat aspoň faul, nechat je si to zasloužit na šestkách, ale nemůžeme se nechat takhle přejet,“ hodnotil zápas rozehrávač Ondřej Sehnal.
Srbové od začátku v dalším průběhu zápasu jeli v exhibičním módu. V poslední minutě první periody přišel na palubovku i Micič za totálních ovací srbského hlediště. V závěru vyškolil českou obranu, jako by chtěl ukázat všem na turnaji, že je dostatečně fit pro blížící se play off.
Trenér Čechů Diego Ocampo u lavičky jen rozhazoval rukama. Nebyl jediný. Srbové měli zjevně navrch i v hledišti, ale tu a tam se na adresu nepovedených českých akcí ozýval nesmělý pískot. Ocampo svým svěřencům naordinoval hlavně střelbu za tři body. To není nic nového, ale opět se nedařila dle představ. Úspěšnost pouze 27 procent je důkazem. Byl to další zápas blbec taky pro Víta Krejčího. Při každém pokusu zpoza perimetru na turnaji je na něm vidět, jak se touží pořádně chytit, ale nedaří se to. Proti Srbsku si připsal sedm bodů z jedenácti střel. A to si spravil chuť pěti body v závěru duelu, kdy už byla částečně srbská obrana v šatně.
Další palčivý problém? Češi zahrávali první dva trestné hody až v úplné koncovce třetí čtvrtiny. Téměř půl hodiny jim Srbsko jedinou standardní situaci v basketbalu nepovolilo. To jednoznačně svědčí o nedostatku důrazu a agresivity na útočné polovině.
„První čtvrtinu jsme hráli velmi měkce. Bylo velmi těžké se dostat do bedny přes ty centimetry, které oni mají. Všude byly ruce. Z toho plyne, že pak nestřílíme,“ litoval Sehnal.
Hledáte záchvěv pozitivna? Asi právě výkon Sehnala na rozehrávce, který zaznamenal devět asistencí a držel jako snad jediný český prapor i v úvodu utkání. Ve chvíli, kdy Srbové povolili, se lvi začali více prosazovat, ale bylo příliš pozdě.
Kdo by se podíval jen na stav jednotlivých čtvrtin, řekl by, že český tým odehrál vlastně tři čtvrtiny vyrovnaného klání s jedním z největších favoritů turnaje. Jenže první zpackaná čtvrtina vše rozhodla. Češi už mají jistotu, že po základní skupině balí kufry směr Praha. Ve středu je čeká závěrečný duel s domácím Lotyšskem o čest. „To nám asi zbývá užít si atmosféru a předvést lepší výkon než třeba poslední dva zápasy,“ dodal Sehnal.
Tabulka
|1.
|Turecko
|4
|4
|0
|364:279
|8
|2.
|Srbsko
|4
|4
|0
|344:273
|8
|3.
|Lotyšsko
|4
|2
|2
|303:309
|6
|4.
|Estonsko
|4
|1
|3
|287:329
|5
|5.
|Portugalsko
|4
|1
|3
|257:303
|5
|6.
|Česko
|4
|0
|4
|263:325
|4