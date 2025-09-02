Basketbalisté si čistili hlavu, místo tréninku procházka. Lotyšům mohou chybět až tři hráči
Pro Čechy půjde o čest a skutečnost, aby neodjeli z Rigy bez výhry, pro domácí Lotyše zase o štempl na třetí místo ve skupině a zlepšení nálady před play off. To by mohly být hlavní aspekty posledního klání skupinové fáze EuroBasketu z českého pohledu. Větší rozměr ale utkání dávají otazníky nad oběma hlavními rozehrávači lotyšského týmu, kteří si přivodili zranění v posledním duelu proti Portugalsku. Otázka tak zní, budou hrát Arturs Zagars a Kristers Zoriks?
Lotyšsko zatím na turnaji jasně padlo s Tureckem a těsně se Srbskem. V pobaltském thrilleru udolalo Estonce a bez problémů přehrálo Portugalce. Teď ho čeká český otloukánek na turnaji. Lotyši pochopitelně věří, že jejich věž pod košem Kristaps Porzingis a spol. si připíší třetí výhru. V plné polní to ale nebude.
Rozehrávač Fenerbahce Zagars je momentálně možná druhý nejdůležitější hráč reprezentace po Porzingisovi. Právě jeho kousky pomohly Lotyšům k pátému místu na MS 2023. Od té doby se na něj ale lepí docela smůla. Dlouho laboroval s kolenem, pak si poranil chodidlo a různé další zdravotní problémy se kupily. Směrem k domácímu EuroBasketu se dal dohromady. Jenže v pondělí proti Portugalsku sice na začátku klání rychle nastřílel pět bodů, nicméně po čtyřech a půl minutách s ochrankou zmizel do útrob Xiaomi Areny. Začala jej trápit záda.
„Budou asi muset hrát jinak a my se tomu musíme přizpůsobit a vyvinout větší tlak na jejich rozehrávače. Můžou mít problém s přenosem míče a můžeme to využít v náš prospěch. Se Zagarsem se trochu znám. Občas mívá problémy se zraněními,“ řekl ohledně lotyšských problémů Martin Peterka.
Více prostoru tak dostal guard francouzského celku Le Portel Zoriks. Ten pro změnu ve čtvrté čtvrtině odkulhal přímo ze hry k střídačce soupeře, kde si s bolestivou grimasou ustlal na palubovce. Jeho stav je nejasný. Vzhledem k tomu, že Lotyšsko má postup dál jistý, se nedá očekávat, že by trenérský štáb riskoval zhoršení stavu obou hráčů, pokud nebudou na Čechy stoprocentně fit, i když slova lotyšského novináře Andrejse Silinse minimálně směrem k Zagarsovi vypadala nadějeplně.
„O Zagarsovi nemáme žádné bližší informace. V úterý se zúčastnil tréninku, ale bude se u něj rozhodovat pocitově na poslední chvíli. Co se týče Zorikse, rovněž se bude rozhodovat až v den zápasu,“ zmínil Silins.
Volnější úterý pro Čechy
Italský kouč Lotyšů Luca Banchi si posteskl nad smůlou, která jeho tým pohltila. Kromě otazníků nad dvěma rozehrávači, už je jisté, že dál nebude na turnaji pokračovat křídelník španělské Badalony Andrejs Grazulis, který se pro změnu zranil už v zápase se Srbskem.
„Musíme počítat s tím, že se na takových turnajích tohle může stát. Bohužel se nám to teď děje až příliš pravidelně,“ prohlásil Banchi.
Lotyši jsou ve středu favoritem, ale pokud by kromě Grazulise nemohli nastoupit Zagars ani Zoriks, může mít absence tří hráčů už značný vliv zejména na rotaci týmu. Rozehrávku by tak měl mít na starost hlavně Rihards Lomazs, jež poslední sezonu strávil v německém Bonnu.
Češi měli volnější úterý. Kromě návštěvy českého velvyslanectví v Rize prostřednictvím několika hráčů, trenér Diego Ocampo zrušil trénink. „Rutina a zvyky jsou velmi důležité, ale někdy potřebujete něco změnit. Úterý byl dobrý den na procházku. Dozvíme se něco o městě, ale hlavně si hráči vyčistí hlavu,“ odůvodnil absenci tréninkové jednotky sám Ocampo.
Lotyšsko už jen čeká na svého soupeře pro play off, protože má jistotu, že skončí v tabulce skupiny A na třetím místě. Klidně se může stát, že v osmifinále dojde na jejich třeskuté derby s Litvou. Češi bojují o to, aby se jim ve čtvrtek do Prahy odlétalo v lepší náladě.
„Jsme zklamáni výsledky, ale můžeme pracovat na tom, co děláme. Většina těch mladých hráčů se zlepšuje. Získávají úžasné zkušenosti a jejich budoucnost bude velmi zajímavá,“ zněl nadějeplně před posledním kláním na turnaji Ocampo.