ONLINE: Itálie - Česko. Basketbalistky v Izraeli vstupují do mistrovství Evropy

České basketbalistky zápasem proti Itálii vstupují do mistrovství Evropy. Při patnácté účasti na kontinentálním šampionátu za sebou patří do základní skupiny B, v Tel Avivu je pak čeká ještě v pátek Belgie a v neděli domácí Izrael. Zvládnou dnes reprezentantky vstup do turnaje? ONLINE přenos z utkání sledujte od 14.00 na iSport.cz!