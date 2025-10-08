Nový USK? Dravý, rychlý, agresivní. Mladý kouč Bašta mění euroligové šampionky
Kabinu euroligových šampionek USK Praha provětral svěží vítr. Tým je z větší půlky nový, dramaticky omládl a podle toho chce také hrát – rychle a agresivně. Symbolem změny je i trenérské místo, na němž 71letou legendu Natálii Hejkovou vystřídal nováček a její někdejší asistent Martin Bašta (33). Bývalý ligový basketbalista dostal šanci, která se neodmítá. A k výzvě se staví čelem. Vyhrát český titul bez jediné porážky a dojít minimálně do Final 6 Euroligy, to jsou mety, na které se svou mladou smečkou míří.
Prožívá období, ze kterého by se snad každému točila hlava. Po pouhém roce v roli asistenta u žen USK povýšil. Poprvé v trenérské kariéře je hlavním koučem a hned dostal klíčky od týmu, který vyhrál Euroligu. Přes léto pracoval na ME u české reprezentace, do toho má doma čtyřměsíčního syna Tadeáše. „Je to pro mě ohromná čest, ale zároveň zodpovědnost dostat takovou příležitost. Jsem pokorný, pracovitý kluk a rozhodně chci navázat na práci, kterou tady nastavila Nata (Hejková),“ líčil Martin Bašta, jehož parta ve středu nastoupí v úvodním kole Euroligy na palubovce francouzského Bourges.
První tři zápasy sezony tým USK pod vaším vedením vyhrál. Nejvíc vyčnívá triumf v Superpoháru, v němž euroligové šampionky USK skolily vítězky Eurocupu, francouzský Villeneuve-d'Ascq, 86:77. Dodala vám první trofej klid?
„Ano. Měl jsem z toho respekt, všichni jsme moc chtěli uspět. Šlo o sebevědomí do další práce, abychom se projevili dobrým výkonem. Zvládli jsme to úžasně, zahráli jsme parádní zápas, před kterým jsem byl tedy extrémně nervózní.“
Víc než samy hráčky?
„Myslím, že asi jo. Nejhorší byl příjezd do haly a čekání na poradu, než holkám řeknu pár věcí. Pak už to ze mě trochu spadlo.“
Přes léto došlo k dramatické obměně kádru, USK během letní pauzy opustila sedmička hráček. Zdá se, že stavíte mladý běhavý tým, který bude dobře bránit a hrát rychle dopředu. Je to správný dojem?
„Zjednodušeně řečeno ano. V Superpoháru jsme měli rotaci jen sedmi hráček, což nebylo ideální. A i tak vydržely jezdit po celém hřišti čtyřicet minut, vybíhat do rychlého protiútoku a hrát nátlakový basket. V momentu, kdy zapojíme další přicházející hráčky, budeme moct ještě zvýšit obrátky, protože holky nebudou muset hrát přes 30, ale třeba jen 25 minut. Udržet agresivní tempo celou sezonu, to je náš cíl.“
Plánujete hrát tedy v široké rotaci?
„Na začátku sezony jsem plánoval rotaci jedenácti hráček, pak z toho vypadla Terka Vyoralová (těhotenství), ale zase bych chtěl dát větší šanci naší Mariánce (Přibylové). Navíc se nám úžasně sešly posily, které jsou extrémně pracovité a bojovné. To bude pro náš basket jen plus.“
Ve skvělém světle se zatím ukazuje třiadvacetiletá francouzská rozehrávačka Pauline Astierová.
„Věděli jsme, že basket umí. Ale to, jakým způsobem vlétla do týmu, je neskutečné. Sbírá kupu asistencí, ukazuje, jaký má přehled o hře. A ta její obrana! Dokáže vytvořit tlak v obraně po celém hřišti. S tím souvisí, že občas riskuje, což ne vždy vyjde, ale nebudeme jí to zakazovat, protože bychom jí bránili v tom, v čem je dobrá. Zvládá tlačit míč extrémně rychle dopředu, porazit svoji hráčku jedna na jedna. Tohle je příchod, který se extrémně povedl.“
Co její o rok starší krajanka Janelle Salaünová?
„Jenelle je ohromný basketbalový typ. Nevypadá u hry jako typická ženská, je výbušná, silná. Má střelu, centimetry. Chceme ji využívat na křídle, kde bude díky své postavě extrémně platná. V momentu, kdy budeme mít Janelle na dvojce a Valu (Ayayiovou) na trojce, tak to bude velké.“
Je významnou posilou i jednadvacetiletá pivotka Emma Čechová?
„Troufám si říct, že to je jedna z nejlepších Češek, kterou momentálně v reprezentaci máme. Za její příchod jsem ohromně rád. Je to mladá, pracovitá a pokorná holka. Bylo nejvyšší prioritou, aby přestoupila k nám. Přes léto pobývala v Americe, kde pracovala na fyzičce, což může být její jediná slabina, když pak bude v Eurolize nastupovat proti silnějším pivotkám. Ale zase je chytrá, poradí si jinak, nebojím se o ni. Přes léto i hodně zlepšila střelbu, čímž mě překvapila. V zápase si na ni ještě moc nevěří. Ale má ode mě zelenou střílet, a když si začne věřit a přenese procento z tréninku i do zápasu, bude to skvělé.“
Víc šancí pro Češky
Je pikantní, že jste Čechovou odlákali ze sestavy Žabin, vašeho největšího domácího konkurenta?
„Možná pro veřejnost jo. Ale v mládeži už na USK hrála, až pak se přes Rakousko dostala do Žabin. A teď je zpátky tam, kam patří.“
Výborně se zatím prezentuje i třiadvacetiletá Petra Malíková.
„Má taky minulost v mládeži USK, teď přichází z KP Brno. Ona je takový buldok, v minulé sezoně byla nějaký čas nejlépe hodnocenou hráčkou na světě v rankingu tři na tři. Má dobrou střelu, rychlý nájezd, zase pracovitá holka. Znovu jde o ten pravý typ do basketu, kterým se chceme prezentovat.“
Tým stále není kompletní. Kdy bude?
„Teď na cestě do Bourges se k nám v Paříži připojí Makayla Timpsonová, další mladá a agresivní bojovnice, která nám pomůže v první části sezony. Kompletní budeme přibližně na začátku prosince, kdy podle smlouvy dorazí Bridget Carltonová. A vlastně úplně kompletní budeme až po Novém roce, kdy se Makayla vymění za Brionnu Jonesovou.“
Máte smečku mladých hráček. Kdo bude mít ale roli ostřílené opory pro krizové chvíle?
„Určitě Valu Ayayiová. Počítáme s tím, že bude naše největší lídryně, taky je nově kapitánkou. Je tu nejdelší dobu, má největší slovo v šatně, je to nejzkušenější hráčka. Představuje mé propojení s týmem, na hřišti si to dokáže srovnat.“
Z prvních zápasů se zdá, že budete chtít najít víc prostoru i pro české basketbalistky. Je to správný dojem?
„Rozhodně bych se o to rád pokusil. Určitě bych rád nastavil větší spolupráci s naší mládeží, abychom třeba dali i impuls jiným českým hráčkám, aby chtěly jít do USK a viděly tu možnost rozvoje. Aby neříkaly, že USK nikdy nedají šanci mladým, že tam nikdy nepůjdou. Tenhle pohled bych chtěl změnit.“
Jak zní cíle pro sezonu?
„Vyhrát ŽBL a troufnu si říct, neprohrát v ní žádný zápas. A v Eurolize jednoznačně postoupit na Final 6 do Zaragozy. Cokoliv jiného by bylo zklamáním.“
Bude obtížné uspět v Evropě s tak obměněným a mladým týmem?
„Během sezony se může stát všechno, ale co se týče síly naší soupisky, vůbec se toho nebojím. Dokonce bych se odvážil říct, že máme papírově lepší tým než v minulé sezoně. A bude jen záležet na mně, jak to dokážu zvládnout. Já si taky dávám velké cíle a velký tlak. Uvidíme, jak se během sezony vypořádáme s těžkými situacemi a jak na ně budu schopný reagovat. Ale tým je určitě postavený tak, abychom minimálně atakovali závěrečný turnaj Euroligy.“
Brněnským Žabinám v kvalifikaci jen těsně unikl postup do Euroligy, reagovaly odchodem některých posil. Neoddechl jste si, že budete mít situaci usnadněnou a domácí soutěž nebude tak zajímavá?
„Nechci být ošklivý, ale zajímavé by to bylo asi jen pro veřejnost, protože my máme tým natolik silný, že doufám, že by to zajímavé nebylo. Na jednu stranu jsem Žabinám přál, aby postoupily a nevznikaly dohady, že teď vyprodaly tým a my to máme jednoduché. Chtěl jsem, abychom ukázali, že dokážeme hrát nejlepší basket a pořád jsou daleko za námi.“