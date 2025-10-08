Astierová za USK poprvé v Eurolize a hned doma: Bude to emotivní. V Praze chci vyhrávat
Každým rokem je pro ZVVZ USK Praha alchymií poskládat správně tým pro Euroligu. Jednou z hvězd by měla být usměvavá Francouzka Pauline Astierová (23). Na posledním EuroBasketu s Francií skončila čtvrtá a dosud působila jen doma v Bourges. Od začátku sezony se v dresu Pražanek ukazuje ve výborném světle, teď ji čeká první euroligový duel za USK a hned právě v Bourges. „Přiznávám, že to bude emotivní utkání, ale jen začátek, protože se přijde podívat moje rodina. Pak se už ale budu soustředit na výkon,“ ujišťovala francouzská rozehrávačka.
Jaké jsou vaše první dojmy z Prahy?
„Všechno je dobré. V klubu jsou na mě všichni moc milí, cítím se v USK skvěle.“
Bylo těžké rozhodovat se, jestli poprvé v kariéře opustíte Francii?
„Bylo to složité, protože jsem v Bourges byla posledních osm let. Ale co už, v USK se mi začalo dařit. Všechno kolem je, zdá se, v pořádku. Mám tady krajanky, takže pro mě bylo snazší zapadnout do týmu. Odchod do Prahy vnímám jako dobrý krok.“
Máte pravdu, v USK se vytvořila jistá francouzská komunita.
„Jo, můžeme si klidně popovídat v rodném jazyce. Navíc Emma Čechová umí taky francouzsky. Je to fajn.“
Stala se tedy Emma Čechová vaší průvodkyní po Praze?
„Všechny české holky jsou moc milé a snaží se nám ten příchod usnadnit a ukázat pár věcí v Praze. Ještě nás toho ale čeká spoustu a myslím, že celý tým mi bude dělat průvodce. Co se týče nějakých turistických atrakcí, tak jsem už toho v Praze viděla hodně, protože na úplném začátku, když jsem do Prahy přijela, tu se mnou byli rodiče. Teď se ještě musím odhodlat a vyzkoušet nějaké české jídlo.“
Takže na knedlíky ještě nedošlo?
„To ani nevím, co je, takže to asi budu muset zkusit.“ (smích)
Co bylo rozhodujícím faktorem pro Prahu? V létě byl o vás zájem...
„Myslím, že je to způsob hry, jakým se USK prezentuje dlouhodobě. Je podobný tomu, co preferuji já, to znamená běhavý styl, ale také agresivní hra v obraně. Taky se jedná o euroligového šampiona, což je další velká hodnota. Je pro mě důležité hrát za tým, který má tvář.“
Důvěra jako klíč pro výkon
Jak berete skutečnost, že evropský superpohár jste hráli ve Francii a teď hlavní první zápas Euroligy v Bourges, kde jste strávila dosud celou kariéru?
„Když jsem viděla v létě los, jak to bude, říkám si OK! Určitě to pro mě v Bourges bude zvláštní zápas. Samozřejmě chci vyhrát. Teď jsem v Praze a soustředím se na dobré výsledky v dresu USK. Přiznávám ale, že to bude emotivní utkání, ale jen začátek, protože se přijde podívat moje rodina. Pak se už ale budu soustředit na výkon.“
Od úvodu sezony ve vás má USK oporu. V evropském Superpoháru jste hrála fantasticky. Čím to je, že se hned začalo takhle dařit?
„Vlastně nevím, prostě se v klubu cítím moc dobře. Všechno, co po nás trenér vyžaduje, mi naprosto vyhovuje. A když vidíte, že celý tým šlape a jde stejným směrem, je to vždy jednodušší. Pro mě je velmi důležité vědět, že mi lidé v týmu důvěřují, pak se mi hraje líp. Možná to bude tím.“
Proti Česku jste hrála v národním dresu 3x3 a ještě na EuroBasketu do 20 let. Jak vzpomínáte na tyhle konfrontace?
„Jo, to bylo už dávno. Dvacítky, to bylo tak před pěti lety, to jsem hrála proti Petře Malákové. To byla asi první věc, co mi řekl trenér, že jsem v minulosti prohrávala s českými týmy, tak jsem teď tady, abychom vyhrávaly. Teď jsem se s Petrou potkala v USK. Je to skvělá hráčka.“
Zatím zůstáváte v Evropě. Myslíte na WNBA?
„Na začátku kariéry asi úplně ne, ale začínám o tom přemýšlet. Janelle Salaünová teď hrála za Golden State. Vysvětlovala mi, jak to tam chodí, líbilo se jí tam. V tuto chvíli se ale opravdu soustředíme na výzvu, která nás čeká v USK.“
Jaké máte tedy osobní cíle v USK?
„Pochopitelně vyhrát vaši ligu a pak uspět v Eurolize a obhájit titul. Jsem tady, abych vyhrávala.“