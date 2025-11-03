Bartoň už má asistenty. Španělská legenda jako mentor nebo český analytik z Brna
Listopad se v kalendáři přihlásil o slovo, takže už za necelý měsíc čeští basketbalisté vstoupí do kvalifikace MS 2027 v Kataru. Že to bude s novým šéfem lavičky Lubošem Bartoněm, se ví už dlouho. Průtahy však přišly u jmenování jeho asistentů. Teď už má konečně realizační tým pohromadě.
Budou mu pomáhat někdejší pobočník Sergia Scariola u španělské reprezentace nebo asistent basketbalistů Brna Jan Pavlík. Mentorem českého kouče se stane španělská legenda mezi trenéry Aito García Reneses, se kterým se potkal v Gironě.
Trvalo to. Luboš Bartoň sám v podcastu iSport Extra připustil, že sehnat kompetentní lidi na pozici asistenta české reprezentace nebylo snadné. Proč? Trenéři, kteří jsou pod smlouvou v klubech, by i měli zájem, ale jejich zaměstnavatel dával najevo, že by takové tříštění času neviděl rád. A ti, kteří pod smlouvou nikde nebyli, čekali na lukrativní nabídku na post hlavního kouče.
Zdálo se, že je to začarovaný kruh, Bartoň totiž měl několik podmínek. Chtěl kvalitní spolupracovníky, kteří už za sebou něco mají, a zároveň pro něj bylo podstatné, aby jeho hlavní asistent byl cizinec.
Španělská škola zůstává
Nakonec volba asistenta, který by měl mít k Bartoňovi nejblíž, padla na Salvu Campse. Měl by být klíčovou postavou pro nastavení tréninkových jednotek. Ještě nedávno působil u španělského národního celku jako pomocník renomovaného kouče Sergia Scariola, který po EuroBasketu 2025 převzal Real Madrid.
„Salva Camps má díky posledním dvěma letům u španělské reprezentace zkušenosti přímo s tím, co děláme teď, což jsou FIBA okna a letní blok,“ vysvětlil Bartoň.
Jednačtyřicetiletý Camps působil v minulosti jako asistent v celku Gran Canria pod Pedrem Martínezem, který aktuálně vede euroligovou Valencii. V národním týmu bude mít jasnou roli. „Kromě hlavního úkolu nastavení tréninkových jednotek mi bude pomáhat skoro ve všem, co se týče obrany,“ doplnil Bartoň.
Analytik z Brna
Českou stopou v realizačním týmu pak bude Jan Pavlík, kterého basketbalové podhoubí zná také pod přezdívkou „Vasil.“ Jako hráč nasbíral například 4 644 bodů v 426 zápasech nejvyšší soutěže. Momentálně působí jako asistent trenéra Martina Vaňka v Basketu Brno. Má tedy na očích denně nedávné eurobasketové reprezentanty Adama Kejvala či Petra Křivánka.
V minulé sezoně si Pavlík odskočil jako jeden z asistentů Natálie Hejkové k ženám ZVVZ USK Praha. Podílel se tak na památném euroligovém titulu. „Co se týče českého asistenta, chtěl jsem ho hlavně, aby byl spojnicí mezi realizačním týmem a hráči. Primární práce Honzy Pavlíka bude scouting soupeře, práce s videem a práce s hráči,“ má jasnou představu Bartoň.
Legenda Barcelony mentorem
Nejznámější jméno v Bartoňově nové reprezentaci by však měl být Aito García Reneses na pozici mentora. Osmasedmdesátiletý odborník v minulosti získal devět španělských titulů s Barcelonou. Jako hlavní trenér dovedl španělskou reprezentaci k stříbrným medailím na OH v Pekingu 2008.
„Je jasné, že Aíto je největší jméno tohoto realizačního týmu. Je to legenda evropského basketbalu, ale i světového formátu. Mám radost, že když jsem ho oslovil, tak na to bez přemýšlení kývnul,“ řekl Bartoň, který pod Renesesem pracoval jako asistent během sezony 2022/23 v Gironě.
Nyní si role v podstatě vymění. Bartoň si od něj slibuje především cenné poznatky a mentorství. „Budu se snažit, abych od něj čerpal co nejvíc basketbalu a vnímal jeho některé pohledy. Myslím, že to je věc, kterou já teď momentálně potřebuji. Není to ale jenom o mně, je to i o ostatních trenérech a potažmo hráčích, kteří z toho budou čerpat.“
Zvláštní důraz klade Bartoň na Renesesovu schopnost pracovat s méně zkušenými hráči. „Vnímám, že budeme mít spoustu mladých hráčů a dobře vím, jaký má pro tohle cit. Myslím, že těch přidaných hodnot tam může být spousta. Náš vztah je nadstandardní. I když jsem byl v Americe, snažil jsem se s ním zůstat v kontaktu.“ Na první reprezentační okno nicméně Reneses do Česka nepřicestuje kvůli dříve naplánovaným závazkům v Mexiku.
První prověrka na nově se tvořící reprezentaci čeká 28. listopadu v pražské hale Královka proti Švédsku. Tradičně sice v poslední době Češi hrají domácí zápasy v Pardubicích, jenže tamní Enteria arena v tentýž den hostí východočeské hokejové derby s Hradcem Králové. Po duelu se Švédskem basketbalová reprezentace odcestuje do Estonska, kde se první prosincový den střetne s domácím týmem.
„Máme krátkodobý cíl, to je to nejbližší reprezentační okno. Pokusíme se zvítězit minimálně jednou s tím nejlepším a nejzkušenějším, co bude k dispozici,“ zní jasně Bartoňův plán.