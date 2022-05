Legendy o Vémola vs. Marpo: Nehezký zápas, Karlíto nedal povolení

Už v anketě deníku Sport před zápasem Karlose Vémoly s Marpem začínala většina boxerů své tipy tím, že nečekají od tohoto duelu dobrý box. A prý došlo na jejich slova.

„Říkal jsem, že to nebude hezký zápas, a tak to taky bylo. Ale Karlos boxoval přesně to, co mu v rohu naordinovali, a tím že je profík, tak to dodržoval celou domu, on to prostě jinak dělat nemohl, protože Marpo umí boxovat, ale včera nedostal od Karlíta povolení,“ uvádí Rudolf Kraj, majitel stříbrné olympijské medaile, pro deník Sport. „A k Marpovi si myslím, že musel tušit, že to bude něco takového, ale za mě měl boxovat úplně jinak o ranec víc na nohách, a když ho zahnal k provazům nebo do rohu, tak to radši měl svazovat a nechávat se roztrhnout rozhodčím a pokaždé na distanc to zkusit z dálky znovu!“

Největší vlna kritiky se ale po souboji snesla zejména na ringového rozhodčího. Toho Kraj nehodnotí příkře, ale ani nechvílí.

„Tím, že tam Marpo stál ve dvojáku třeba v rohu, tak byl pasivní a nic nedělal a rozhodčí po nějaký době usoudil, že už toho má plný zuby, zápasit nechce, a zastavil to,“ říká bývalý český boxer. „Za mě teda dost brzo a trochu to za mě uškodilo oběma boxerům a hlavně asi Marpovi. No, byla to Škoda, ale teď je to už jedno. Jinak galavečer super, diváci super a moc se mi líbilo, jak to má Oktagon zmáknuté.“

Provedení akce hodnotí kladně i Lukáš Konečný, bývalý mistr světa WBO.

„Vyprodaná O2 Aréna a diváci, kteří přišli vlastně na box. Pro mě super a děkuji za to,“ uvedl Konečný na svém Facebooku. Dodává však velké „ale“, které vidí v tom, že akce strhávala zájem davu především k závěrečnému duelu, tedy střetu zpěváka a zápasníka MMA.

„Přesto, kdyby duel Vémola vs. Marpo měl dobrý průběh, mohla to být skvělá reklama na box. Ale nebyla. Asi naprostá většina fanoušků uzná, že duel byl velkým zklamáním. S boxem to mělo společného pramálo. Takhle reklama na box nevypadá. Takhle boxeři opravdu neboxují.“

V kritice Konečného nechyběla ani zmínka o ringovém rozhodčím:

„Nezávidím mu jeho situaci. Bylo předem jasné, že tento duel nebude snadný. Na jednu stranu se snažil, co to šlo, ale na druhou stranu mu to moc nešlo. Ze strany Vémoly to box nebyl a on ho měl k němu více nutit!“ napsal Konečný. „Napomínat za hlavu, napomínat za tlačení a podobně. Ale kdyby postupoval, jak měl, musel by duel asi ukončit diskvalifikací Vémoly, a to bychom možná nadávali ještě více. A ukončení zápasu? Za mě zbytečné. Myslím, že se asi všichni shodneme, že se v ringu trápili všichni tři! Vémola, Marpo i rozhodčí!“

Bývalý šampion, dnes trenér je zároveň generálním ředitelem České unie boxerů profesionálů, a tak si ve svém příspěvku posteskl nad tím, jak kvalitní souboje šlo za takové peníze sestavit.

„Jaký byl rozpočet obdobné akce? Odhaduji, že pod deset milionů to nešlo,“ zauvažoval Konečný. „Co by se za takové peníze dalo udělat za boxerskou akci? To už by byl opravdu velký kvalitní box. Včetně titulového souboje třeba o interkontinentální pásy velkých asociací.“