Konečný zpochybňuje hlavní zápas: Jde o prachy. Blbost, reaguje Oktagon

Na Konečného štiplavé vyjádření reagoval Ondřej Novotný, který si zase rýpnul do boxerské scény. „Vlastně mě to nezajímá, beru to s nadhledem. Nevím, co na to mám říct, větší blbost jsem už dlouho neslyšel,“ kontroval český šéf organizace Oktagon. „Takový výrok je úplně mimo mísu. Jenom to ukazuje tu smutnou realitu boxu.“

Většina duelů, které se dnes večer odehrají v O2 areně, nebude zapsána v oficiálních statistikách. Z toho důvodu Oktagon nepotřeboval posvěcení od České Unie Boxerů Profesionálů (ČUBP), jíž je Konečný generálním ředitelem.

Slovo exhibice by mohlo v některých divácích evokovat, že se nebude bojovat naplno. O žádné markýrování však nepůjde. „Jedná se o normální profesionální zápasy, které ale bohužel nebudou zaneseny ve statistikách. Ale takových soubojů jsou stovky skoro každý víkend, přesně z podobného důvodu,“ upozornil Novotný.

Vémolův těžký souboj s váhou: čtvrt kila za hodinu Video se připravuje ...

„Box je prostě velké divadlo a taky velký byznys, který ovládá pár lidí, co chtějí mít ze všeho peníze a drží na tom palec. Podle toho box vypadá. Je hezký koukat na Tysona Furyho, to je bezvadný, ale pak to má plno dalších tváří a ty jsou trochu smutnější,“ komentoval promotér.

Neshody mezi vedením Oktagonu a ČBUP rozjela jedna z poznámek na dubnové tiskové konferenci Oktagonu, kterou pronesl v žertu právě Novotný. „Samozřejmě všichni víme, že na české scéně jeden prsten vládne všem a ne všichni pod ním chtějí úpět. Zdravíme Lukáše!“

A brzy přišla Konečného odezva. „Myslím si, že duel Otakara Petřiny a Karlose Vémoly by byla čest zanést do statistik profesionálního boxu!!!“ uvedl Konečný na Facebooku 8. dubna. „Proto bych se přimlouval, aby organizace Oktagon zvážila oslovení české profesionální unie. Věřím, že zdravotní prohlídky a antidopingová kontrola je pro tento souboj formalitou.“

Promotér Oktagonu ovšem žádné další spory s ČUBP řešit nehodlá. „S Lukášem se můžu potkat, normálně se s ním bavit, vůbec mi to nevadí,“ konstatoval Novotný. „On není žádný můj cíl, stejně jako box není žádný můj cíl. My tomu rádi pomůžeme, ale zase se z nikoho nepose*eme. Na to jsme dost starý a velký. Nebaví mě žádné žabomyší války.“

A šéf Oktagonu to potvrdil i činy, na dnešním turnaji se odehraje střet, který bude evidován v oficiálních statistikách. Půjde o dívčí válku české ringové krásky Lucie Sedláčkové s bulharskou boxerkou Milenou Kolevaovou. „Nakonec se to dohodlo,“ uvedla Sedláčková na veřejném vážení. „Bylo to všechno na poslední chvíli, jinak bych neměla zápas. A soupeřka to tak chtěla.“