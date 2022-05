Triumfátor Vémola! V boxu ubil Marpa TKO, diváci i bojovníci byli naštvaní

Oktagon Underground: Vémola vs. Marpo

Tohle byl historický večer pro český box, téměř do posledního místa zaplněná O2 arena byla natěšená na dlouho očekávaný souboj Vémola vs. Marpo, ale už od předzápasů to byla vynikající podívaná.

Vše začalo KO Poláka Košuta v podání Melvina Maného, v jediném oficiálním profesionálním zápase večera zvítězila Lucie Sedláčková na body nad zaskakující (a o několik kilogramů těžší) Bulharkou Milenou Kolevou.

Diváky rozzlobila i bodová remíza v druhém hlavním duelu mezi Milošem „Melounem“ Petráškem a Samuelem „Pirátem“ Krištofičem, Oktagon Underground ale každopádně posunul box v Česku do jiné dimenze.

Petřinu odmával sudí

Karlos „Terminátor“ Vémola před zraky takřka dvaceti tisíc diváků zvítězil ve své ringové premiéře, když ve čtvrtém kole rozhodčí ukončil zápas. Otakar „Marpo“ Petřina nevyvíjel dostatečnou aktivitu, aby mohl v zápase pokračovat. Vémola tedy po dominantních třech kolech připsal triumf formou TKO.

Na jeho úspěch však hala reagovala bučením a pískáním. Vémola se snažil promluvit k publiku, aby ocenilo jejich dřinu, to ale dál hlasitě bučelo. Terminátorovy argumenty aréna nepřijala. V očích fanoušků byl zápas ukončen brzy a neprávem a největší podporu publika získává rapper Marpo.

„Mrzí mě to, nevím proč to bylo odmávaný,“ sdělil poražený Marpo v pozápasovém rozhovoru. Publikum skandovalo v jeho prospěch, avšak mnoho diváků z turnaje odcházelo s pocitem hořkosti.

Slovenský zápasník Marek Mazuch se skvělou bilancí 6:0 v MMA na Oktagon Underground jako jediný knockoutoval svého soupeře. Po výměně přesných úderů vstupoval do druhého kola jako velký outsider.

Leandro „Apollo“ Silva po prvním dominantním kole zřejmě podcenil soupeře a po devětačtyřiceti vteřinách od zaznění gongu inkasoval tvrdý pravý hák, který ho doslova uspal. Brazilec po čistém úderu propadl mezi provazy na půdu ringu a nebyl schopen pokračovat. Slovenský bijec tak byl jednoznačným favoritem pro získání Tipsport bonusu za výkon večera.

