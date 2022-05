Vémola o výhře bez radosti: vyhrožoval mu Marpův trenér! Co odveta?

„To, jak se ke mně pak choval jeho trenér, že mi ani nepodal ruku v rohu… Tenhle člověk nemá na sportovním utkání co dělat. Tohle je sport gentlemanů,“ podivoval se Vémola v rozhovoru pro iSport.cz.

„Jak on se zachoval i po bitvě, jak říkal, že si mě najde… Ten frajer zamrznul někde v devadesátkách. Kde by mě hledal? Vždyť ví, kde jsem. Já se přece nebudu někde prát po zápase. S nějakým zahořklým trenérem. Já toho frajera neznám, nikdy jsem o něm nic špatnýho neřekl, nic špatnýho si o něm nemyslím. On o mě má nějaký obrázek z médií a takhle se chová? Vyhrožovat, že si mě najde... Ať si mě najde,“ divil se Vémola výhružkám.

Vítěz také okomentoval negativní reakce publika, které se nechtělo spokojit s podobným ukončením zápasu.

„Je to smutný, že je takový konec v takovémhle souboji,“ přiznal Terminátor. „V těchto velkých zápasech by to měli rozhodčí pouštět možná trochu víc, ono by to stejně jinak neskončilo a lidi to fakt pochopí, až uvidí opakované záběry.“

Podle Terminátora se jen urychlil jeho triumf, ke kterému průběh souboje směřoval.

„Systematicky jsem ho unavoval, aniž bych se otvíral, protože on tu ránu fakt měl. Vždycky, když mě trefil, tak jsem to cítil,“ přiznal bijec. „Je to nejtvrdší zpěvák v republice!“ dodal na účet Marpa.

Vzniklá situace nastolila otázku možné odvety.

„Podle toho, co se děje, to vypadá na odvetu. Záleží na tom, kdo to zaplatí. Když mi někdo nabídne větší peníze, než jsem dostal dneska, tak se domluvíme,“ smál se Vémola.

Byť situace po zápase nebyla ideální, nenechal si populární bojovník zkazit náladu.

„Mám radost za všechny lidi kolem mě, ty jsou všichni šťastný,“ pochvaloval si. „Když ale něco dopadne přesně tak, jak jste čekali, kolo po kole, tak té radosti není zas tolik. To není tak, že jsem to nečekal, já jsem to věděl. Lidi, kteří mi nevěřili, to je jejich problém,“ zakončil Terminátor rozhovor s úsměvem na tváři.