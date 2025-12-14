Vykloubené koleno a prohra v 1. kole. Bledá se po pauze vrátila, ale v UFC nejspíš skončí
Návrat po dvou a půl roku dlouhé pauze skončil nejhorším možným scénářem. Tereza Bledá utkání s Jamey-Lyn Horthovou na turnaji UFC v Las Vegas prohrála na technické KO, ke kterému vedla série tvrdých pravých háků na hlavu. Čtyřiadvacetileté Češce při obraně výrazně limitovalo náhlé zranění. „Po prvním neúspěšném pokusu o takedown se jí koleno vykloubilo,“ říká kouč André Reinders pro web iSport. Bledá pravděpodobně v lize mistrů MMA končí. Smlouva jí vypršela a vedení avizovalo, že musí vyhrát, aby byla prodloužena.
Vítězný comeback se nekoná. Tereza Bledá jela do Las Vegas bojovat o udržení v UFC. Další smlouvu však pravděpodobně nedostane. Česká ženská jednička prohrála už v 1. kole technickým knockoutem, Kanaďanka Jamey-Lyn Horthová ji po neúspěšném snažení o strh na zem zasypala údery a takřka poslala k zemi.
Bledá vstoupila do duelu ve vysokém tempu. Rychle trefila několik ran v postoji, načež soupeřku chytla a dotlačila zády na pletivo, kde se ji pokoušela hodit pod sebe. V tom ji zamezila nejen předpisová obrana Horthové, ale i vážné zranění.
„Nebudu říkat otřepané fráze o tom, jak byla soupeřka dobře připravená. To je v UFC každá. Dobře připravená byla i Tereza. Bohužel ji zradilo zranění kolene z minulosti. Po prvním neúspěšném pokusu o takedown se jí koleno vykloubilo,“ říká kouč André Reinders exkluzivně pro web iSport.
Stejné zranění se české bojovnici stalo před čtyřmi roky ještě při působení v Oktagonu. Tehdy k němu došlo pět sekund před koncem zápasu, a tak neovlivnilo průběh a Bledá vyhrála na body.
Tentokrát však vykloubení zasáhlo výrazně dříve. Na záběrech je patrné při druhém rozpojení klinče. „Koleno se ji prolomilo dovnitř a ona pak nebyla schopná adekvátně reagovat na přicházející údery. Horthová se šance nepustila a pokračovala se salvou ran až do finiše," popisuje Reinders.
Důsledek zranění z teenagerských let, kdy Bledé špatně srostl utržený křížový vaz, ji o víkendu pravděpodobně stál kariéru. Smlouva v nejlepší světové lize jí vypršela už v létě a vedení ji prodloužilo pouze na půl roku. Poslední šance dopadla nezdarem.
„Samozřejmě nás prohra mrzí, nejvíce Terku. Udělali jsme maximum, aby se návrat vydařil, ale osud tomu chtěl jinak,“ říká kouč jen pár hodin po zápase.