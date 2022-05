Výbuch na Etně? Favority může protřídit. Yates cítí šanci na růžový trikot

Matteo Sobrero se na podiu raduje v dresu pro nejlepšího závodníka do 25 let • Reuters

V cyklistice, zejména pak u etapových závodů, se často o některých místech říká, že se tam závod nedá ještě vyhrát, ale ztratit ano. A přesně to platí o úterní, byť teprve 4. etapě Giro d´Italia. Její cíl je na vrcholu dlouhého a náročného stoupání pod sicilskou sopkou Etna. A právě to, jak si s ním poradí, může být klíčové pro některé cyklisty, kteří se chtějí ucházet o celkové prvenství či top 10. I když hlavní favorité by si s ním měli poradit hravě. Ale co „růžový“ Mathieu van der Poel?

Zrádné cestování na Sicílii

Při pohledu do itineráře si někteří řeknou, že to mají ti cyklisté vlastně dobré. Odjeli tři dny závodů a už volno. Jenže nenechte se mýlit. Během pondělka absolvovali účastníci 105. ročníku slavné italské Grand Tour letecký přesun z Maďarska na Sicílii. Tam s největší pravděpodobností měli jen kratší projížďku na kolech, aby protáhli ztuhlé nohy, a v úterý jedou rovnou na Etnu! „Hned po dni cestování těžko říct, jak se to projeví. Někomu to sedne, jiný s tím může mít velké problémy,“ prohlásil ještě před maďarským startem Gira český vrchař Jan Hirt. Snad on bude ten první případ.

Převlékací den: ukáže Yates sílu?

Jestli se od úterka něco očekává, tak především to, že se bude převlékat růžový dres. Ten i třetí den oblékne Mathieu van der Poel. Jenže tato etapa je určená hlavně pro adepty na celkové pořadí a vrchaře jako Simon Yates, který na Nizozemce v průběžné klasifikaci ztrácí jen 11 sekund. Jen pro názornost tělesné paramentry těchto dvou: Yates 172 cm, 58 kg; Van der Poel 184 cm, 75 kg. Krátká stoupání sice výbušnému klasikáři v růžovém nečiní potíže. Jenže dvacetikilometrový táhlý kopec, to už je něco úplně jiného a i hvězdný MVDP zde bude dost trpět.

Etapa pro Žraloka z Messiny

První den v Itálii a rovnou horská etapa. Giro chce zkrátka svým účastníkům dát od samého začátku najevo, o čem tato Grand Tour je – o těžkých kopcích. Jeden z nich hlavně cyklisty na celkové pořadí prověří už teď. Závěrečný kopec s cílem pod Etnou ve výšce 1892 metrů měří 22,8 kilometrů a jeho průměrný sklon je 5,9 %, maximum pak 14. A to ani k začátku stoupání rozhodně nevede sjezd. Sice zůstává otázkou, kdo si pod sicilskou sopkou dojede pro růžový dres, místní ale mají jasno: o vítězství bojuje Vincenzo Nibali, přezdívaný podle svého rodiště „Žralok z Messiny“.