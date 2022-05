Hirt po Giru: V páté místo jsem moc nevěřil. Ale jestli je to jen 14 sekund…

PŘÍMO Z VERONY | Poslední dvě horské etapy vedly k tomu, že si Jan Hirt upevnil před závěrečnou časovkou šesté místo v celkovém pořadí. O českém vrchaři se navíc ví, že není nijak skvělým časovkářem. A tak ani on sám příliš nevěřil, že by se mohl posunout ještě před Pella Bilbaa (rozdíl mezi nimi byl 12 sekund), kterému jde tato disciplína mnohem lépe. Nakonec ale na top 5 mnoho nechybělo. „Když je to takový kousek a zamyslíte se nad průběhem závodu… 14 vteřin jsem tam ztratil někde úplně zbytečně,“ zalitoval Hirt.

Zajel jste nejlepší časovku kariéry. Je to tedy tak, že když člověk jede na vlně, tak to jde?

„Teď jsem se snažil. Časovka mi docela i seděla, byla s kopcem. Víceméně končila na kopci, když se to tak vezme. Musela se jet naplno první část právě na vrchol kopce, pak si člověk odpočinul ve sjezdu a pak už to tam nějak dohrkáte.“

Asi pomůže, když člověk zajede takto skvělé Giro, to pak ještě zbude nějaká energie nejen v nohou, ale i v hlavě, ne?

„Určitě. Taky je jiné časovka na konci třítýdenního závodu, než samostatná nebo v krátkém etapovém závodě.“

Měl jste informace, jak jede Bilbao?

„Něco mi říkali, i že jsem byl v první části o něco rychlejší. Ale pak už jsem ten konec nevěděl.“

Věřil jste, že by ještě mohlo klapnout páté místo?

„Moc ne. Ale jestli jsem na něj měl 14 sekund, tak tam bylo nějakých 14 zbytečných sekund někde v závodu. Třeba první časovka… Teď jsem měl o něco lehčí kolo než v té maďarské, lehčí disk, čili lepší materiál. Tak je škoda, že jsem ho neměl i v první časovce. Tam se dalo něco nahnat. Plus hned první etapa, tam jsem zůstal za pádem, takže jsem tam taky ztratil kolem 20 sekund. Když se to pak takto nasčítá...“

Jak je možné, že jste měl v první časovce těžší kolo a teď lehčí. Díky tomu, že jste v průběžném pořadí byl teď tak vysoko, vám dali i lepší materiál?

„Dá se říct. Protože takový materiál nemáme pro všechny.“

Bylo znát i na některých výrocích vedení vašeho týmu, že až v průběhu Gira jste si vybudoval respekt jezdce, který může jet na špičkové umístění. Ze začátku až příliš protežovali Domenica Pozzoviva, který byl určen jako lídr na celkové pořadí…

„Mně to přišlo skoro až do konce závodu. Vždycky když byla porada, tak říkali: Zůstat co nejdýl s Domenicem. A až potom dodali: A s Honzou taky. I když jsem byl před ním v celkovém. Takže tohle jsem pociťoval více méně celý závod. Ale prostě je to tak. Jsme na italském závodu, Pozzovivo má jméno…“

Jaké jsou teď pocity z celého Gira?

„Páté místo by bylo lepší… Samozřejmě nevěřil jsem tomu, že bych v časovce mohl skočit na páté, ale když je to takový kousek a zamyslíte se nad průběhem závodu… 14 vteřin jsem tam ztratil někde úplně zbytečně.“