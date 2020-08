Kapesní raketa opět vystřelila! Jak se Ewan propletl k vítězství v etapě

Celkem třikrát mohli loni cyklističtí příznivci sledovat, jak si Tasmánský čert Caleb Ewan proklestil cestu mezi ostatními sprintery a při své premiéře na Tour de France si dojel pro vítězství. Dokonce i v Paříži. A od pondělí ve své jízdě tento šestadvacetiletý a pouhých 165 centimetrů vysoký Australan pokračuje.

„První výhry byly opravdu speciální, ale je to Tour de France, největší závod na světě, ve kterém chce každý vyhrát. A já jsem hrozně šťastný, že se mi to znovu povedlo a ukázal jsem, že minulý rok to nebyla náhoda. Doufám, že se sem podívám i v dalších letech, abych mohl dál vítězit,“ vyznal se v cíli pro Eurosport.

U etapy, kde se až do závěrečných šestnácti kilometrů držel v úniku Francouz Jérome Cousin, bylo dlouho jasné, že skončí hromadným dojezdem, kde si to rozdají na férovku majitelé pořádných stehen. A tak se i stalo. Peter Sagan, Sam Bennett, Elia Viviani, Giacomo Nizzolo, Matteo Trentin, to byli muži, kterým jejich týmy budovali co nejlepší pozici pro závěrečné desítky metrů. A nechyběl ani tým Lotto-Soudal s Ewanem.

„Kluci udělali maximum, aby mě udrželi na čele. Poslední kilometr jsem byl ale až moc vepředu, takže jsem si trochu vycouval. Díky tomu jsem si mohl chvilku odpočinout před tím, než jsem vyrazil,“ popsal závěr, ve kterém prokličkoval mezi soupeři. Ti už mohli jen do vysílaček hlásit: Houstone, máme problém. Prořítila se kolem nich totiž Pocket Rocket (Kapesní raketa), jak se tomuto výbušnému sprinterovi přezdívá.

Vítěz pak ještě ocenil i práci celého týmu. „Posledních pár dní pro nás nebylo úplně nejlepších. Hned první den jsme měli několik pádů a zůstali jsme už jen v šesti, ale každý byl i dál motivovaný. Všichni jsme věděli, že když všechno půjde, jak má, můžu vyhrát sprint. Každý teď udělal svou práci a dal do toho 110 procent i za chybějící kluky. A fungovalo to,“ připomněl start letošní Tour, kde ze závodu kvůli zranění museli odstoupit Philippe Gilbert a John Degenkolb.

Souboj s Ewanem sice prohrál i Peter Sagan, přesto už je zase majitelem zeleného dresu pro lídra bodovací soutěž. Tady se tak vše vrací do zaběhnutých pořádků z minulých let. Ve žlutém zůstává Julian Alaphilippe.

61,8

Taková byla v kilometrech za hodinu průměrná rychlost Caleba Ewana na závěrečných 500 metrech. Ta vůbec nejvyšší byla 68,8 km/h.