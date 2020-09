První třetina Tour: divoký úvod, kauza Alaphilippe a nezvyk u Sagana

Někteří skeptikové obávali, že Tour de France 2020 nebude zajímavá. Opak je však pravdou a my můžeme sledovat zatím jeden z nejzajímavějších ročníků v poslední době. • FOTO: reuters Dlouho se nezávodilo, a tak se někteří skeptikové obávali, že letošní Tour de France nebude zajímavá. Opak je však pravdou a my můžeme sledovat zatím jeden z nejzajímavějších ročníků v poslední době. Spurtuje se i v dojezdech do kopce, žlutý dres po deváté etapě získal už čtvrtý jezdec a ani s tím zeleným to není taková „nuda“ jako v posledních letech. Skvělou formu navíc předvádí i mladíci Tadej Pogačar (nedělní vítěz) a Marc Hirschi (3. místo). V článku iSport.cz si přečtěte o nejzajímavějších momentech v první třetině Tour.

Divoká úvodní etapa Na to, že první den jakékoliv Grand Tour bude nervózní, si můžete vsadit. Letos se ale déšť a horší stav některých silnic postaraly o opravdu hodně náročnou a emotivní etapu číslo 1, která měla start i cíl v letovisku Nice. Ten cyklista, který během 156 kilometrů neskončil na zemi, musel jet hodně opatrně a ještě k tomu být velký klikař. To rozhodně neplatilo o Johnu Degenkolbovi, který kvůli pádu a zranění nestihl časový limit a Tour pro něj skončila. Na start druhý den nenastoupil ani jeho týmový kolega z Lotto Soudal Philippe Gilbert, který si poranil koleno. Kvůli zlomenině stehenní kosti odjel domů také Rafael Valls (Bahrain-McLaren). Závěrečný sjezd se zdál cyklistům dokonce tak nebezpečný, že se sami rozhodli jej neutralizovat, tedy zde nezávodili.

Kauza Alaphilippe a zakázané občerstvování Pátý den, u kterého se cyklisté rozhodli, že ho pojmou „odpočinkověji“ a o prvenství v etapě si to pak rozdají až v samotném závěru sprinteři, vypadal i po dojezdu vcelku jasně. Vítězství si nepřipsal ryzí sprinter, ale Wout Van Aert, jehož rychlostní schopnosti jsou také na vysoké úrovni. Belgičan slavil svou celkově druhou výhru na Tour de France a žlutý dres se už chystal pro Juliana Alaphilippa. Jenže pak přišel šok. U jeho jména naskočila dvacetisekundová penalizace za to, že si v pásmu 20 kilometrů do cíle vzal bidon od jednoho z členů týmu podél trati. A to se nesmí. Ke žlutému dresu tak bez většího úsilí přišel Adam Yates. „Takhle jsem ho ale rozhodně získat nechtěl,“ hlásil hned Brit.

Jumbo: žlutý Roglič, vítězný Van Aert, odstavený Dumoulin Belgické seskupení Jumbo-Visma je od samého začátku jedním z favoritů na celkové prvenství. A to v první třetině Tour také potvrdili. Tři etapová vítězství, bezproblémové kontrolování závodu a čekání na příležitost posunout se celkovým pořadím. A ta přišla v neděli, kdy v závěrečném náročném stoupání aktuální lídr Adam Yates nestačil tempu silné skupiny Primož Roglič, Egan Bernal, Tadej Pogačar a několika dalších zvučných jmen. A tak se může během volného dne Roglič kochat nejcennějším cyklistickým trikotem, který od zítřka poveze. Tomuto úspěchu však předcházelo sobotní obětování do té doby spolulídra Toma Dumoulina. Aby Roglič nic neztratil, táhl tempo skupiny a sám pak dojel do cíle se ztrátou přes dvě minuty, což ho stálo Top 10.

Zelený dres? Letos žádná nuda Svět letos opravdu není takový, jaký býval. Dokazuje to i fakt, že slovenská superstar Peter Sagan v tomto ročníku Tour de France nedominuje tak, jak jsme byli zvyklí. Třeba vloni se do zeleného dresu pro lídra bodovací soutěže oblékl po třetí etapě a až do Paříže ho nikomu nepůjčil. Předloni tomu tak bylo dokonce hned po druhém dni. Jenže teď? Hned čtyřikrát musel z kufru vybalit dres svého týmu Bora-hansgrohe. Teď je, ze Saganova pohledu, vše, jak má být a Slovák si věří, že mu zkušenosti pomohou v souboji se Samem Bennettem, před kterým vede o 7 bodů.

Češi hledají formu a pohodu Pohled na umístění Jana Hirta a Romana Kreuzigera ve výsledkové listině prvních devět dnů české fanoušky netěšil. Je ale třeba připomenout, že ani jeden letos nebojuje o umístění v celkové klasifikaci. V případě Hirta je stále ještě limitem poraněné zápěstí ze začátku srpna, ale jak sám prohlásil, stále se to zlepšuje. Kreuziger přiznává, že to s formou není takové, jak by si přál, ale věří, že se mu podaří rozjet a v závěru druhého a pak ve třetím týdnu bude bojovat v únicích o etapu. Oba jsou typy jezdců do hor, takže uvidíme, co přinesou Alpy.