Rána pro Sagana! Porušil pravidla, přišel trest. 11. etapu Tour ovládl Ewan

Nudná etapa s vyústěním v závěrečném sprintu? Tak to vypadalo téměř až do samého závěru 11. střetnutí závodníků na Tour de France. Nakonec to byl ale pořádný šrumec. O pořadí musela rozhodovat cílová fotografie. A ani to, jak závodníci protnuli cílovou čáru, nakonec neplatilo. Druhého Petera Sagana totiž následně rozhodčí potrestali odsunem na poslední místo skupiny (85.), navíc přišel o 13 bodů v boji o zelený trikot. Důvodem bylo strčení do Wouta van Aerta.

Teď se ukáže, jak silný je Peter Sagan, sedminásobný vítěz bojů o zelený dres na Tour de France, nejen fyzicky, ale také psychicky. Už fakt, že v jedenácté etapě neměl pevně v rukou vývoj bodovací soutěže a ani na sobě zelený trikot, pro něj musel být těžký. Po 11. etapě se musí vyrovnat ale s další „diskvalifikací“. Den, kdy to vypadalo, že opět ukrojil z náskoku svého hlavního soupeře Sama Benneta, přinesl velký zvrat. Nejen, že Bennetův náskok nestáhl, ten naopak narostl.

Důvod?

Vše se odehrálo až v závěrečných sekundách hromadného dojezdu v Poitiers. Mezi sprintery se už tradičně objevil také univerzál a letošní senzace Wout van Aert. Stejně jako všichni ostatní se snažil probojovat na co nejlepší pozici, o což usiloval i po jeho pravé straně jedoucí Sagan. Místa mezi Belgičanem a bariérou už ale nebylo mnoho, a tak se slovenský Tourminátor o soupeře „opřel“. V zápalu sprinterského boje pak ještě vystrčil levý loket. Dojel sice před Van Aertem a také, což bylo důležité, před Bennettem. Ale dlouho ho to těšit nemohlo.

Celou touto situací se zabývala jury, která rozhodla, že se jednalo o nebezpečný sprint. A to podle regulí Mezinárodní cyklistické unie (UCI) znamená odsun na poslední místo skupiny, v tomto případě 85. příčku. Tím Sagan přišel o 30 bodů do sprinterské soutěže, které by za druhé místo dostal. Součástí sankce je ale také další bodová ztráta: 25 procent ze zisku vítěze, což v tomto případě činí 13 bodů. A k tomu navrch pokuta 500 švýcarských franků, která teď Sagana trápí asi nejméně.

„Ve sprintu byl Peter v dobré pozici, ale pak byl trochu zablokován. V posledních metrech pak viděl příležitost protáhnout se podél bariéry a pokusit se o vítězství. A při tom se dotkl Van Aerta víc než chtěl. Výsledkem je odsun v pořadí etapy, což není ani trochu dobré, ale respektujeme to,“ řekl sportovní ředitel Saganova týmu Bora-hansgrohe Enrico Poitschke.

Verdikt rozhodčích přivítal i Van Aert, který svůj postoj k Saganovu počínání vyjádřil už při průjezdu cílem zdviženým prostředníčkem. „Byl jsem opravdu překvapen a šokován ve chvíli, kdy jsem ucítil kontakt. Prostor pro to, aby se tam protáhl, tam opravdu nebyl. A když použijete loket, abyste si ho vytvořili, je to proti pravidlům, to se nedělá,“ líčil v cíli naštvaný Belgičan, vítěz dvou etap tohoto ročníku Tour.

Bez zhlédnutí opakovaného záběru nechtěl situaci komentovat aktuální lídr bodovací soutěže Sam Bennett. Ten má nyní na svém kontě 243 bodů, druhý Sagan jich má 175 stejně jako před středeční etapou. Bude tak zajímavé sledovat, jak se s danou situací přes noc vypořádá a zda on i jeho tým zavelí opět k útoku. Právě čtvrteční etapa se čtyřmi kopci v itineráři by mu mohla sedět víc než Bennettovi.

Tour de France - 11. etapa: Chatelaillon-Plage - Poitiers (167,5 km):

1. Ewan (Austr./Lotto-Soudal) 4:00:01, 2. Bennett (Ir./Deceuninck-Quick Step), 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 4. Coquard (Fr./B&B Hotels-Vital Concept), 5. Venturini (Fr./AG2R La Mondiale), 6. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo), 7. Mezgec (Slovin./Mitchelton-Scott), 8. Hofstetter (Fr./Israel Start-Up Nation), 9. Naesen (Belg./AG2R La Mondiale), 10. Gibbons (JAR/NTT) všichni stejný čas, ...106. Kreuziger (ČR/NTT) -1:23, 135. Hirt (ČR/CCC) -4:25.

Průběžné pořadí: 1. Roglič (Slovin./Jumbo-Visma) 46:15:24, 2. Bernal Kol./Ineos) -21, 3. Martin (Fr./Cofidis) -28, 4. Bardet (Fr./AG2R La Mondiale) -30, 5. Quintana (Kol./Arkea-Samsic), 6. Urán (Kol./EF Pro Cycling) oba -32, 7. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -44, 8. A. Yates (Brit./Mitchelton-Scott) -1:02, 9. López (Kol./Astana) -1:15, 10. Landa (Šp./Bahrajn) -1:42, ...89. Hirt -1:50:43, 115. Kreuziger -2:12:04.